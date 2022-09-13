ВС РФ направили огромную колонну бронетехники на оборону Лимана

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Россия спешно увеличивает оборону по всему фронту. ВС РФ направили огромную колонну военной техники в сторону Лимана. По данным портала «Русская Весна», речь идет о резервных подразделениях, за счет которых решено усилить оборонные позиции вокруг города. К этому времени колонна находится на подступах к Лиману. Российские военные готовятся к оборонительным действиям от атак со стороны ВСУ.
Прибывшая бронетехника призвана усилить оборону не только Лимана, но и целого региона. Как заявили военные эксперты, это направление хорошо укреплено, а ВСУ не владеют инициативой в этой местности. Можно предположить, что украинским войскам не удастся совершить прорыв обороны.
Сейчас подразделения ВС Украины ведут бои, подойдя очень близко к черте города, но российские источники утверждают, что зайти в Лиман им не удастся. По данным источников, ВСУ также стягивают дополнительные силы на Донбасс. Колонны украинской военной техники были замечены в момент их перемещения на Запорожском направлении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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