Германия передала Киеву еще четыре ЗСУ Gepard

В Екатеринбурге резервистов вызывают в военкоматы
В Екатеринбурге объявили призыв на военные сборы. Резервистов вызывают в военкомат, где им вручают повестки, а также...Подробнее
Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard. Теперь общее количество самоходок этого типа, которым располагают ВСУ, составило до 24 единиц. Еще шесть единиц ЗСУ Gepard отправятся на Украину в ближайшее время. Украинская армия также получила 53 тыс. снарядов для этих орудий.
В июле Берлин предоставил Киеву три 227-мм РСЗО M270 MARS. Кроме того, украинские ВС летом получили 10 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним. Киеву также передали 23,8 тыс. противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3 с более чем тремя тыс. ракет, около 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных ЗРК.
Отметим, что после начала спецоперации в Украине Берлин передал ВСУ большое количество другого вооружения и военной техники.
К этому времени военная помощь Украине со стороны Германии составила $1,2 млрд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Екатеринбурге объявили призыв на военные сборы. Резервистов вызывают в военкомат, где им вручают повестки, а также...Подробнее
Сегодня в городе Севастополе люди пришли проводить в последний путь Кирилла Вытоптова. Военнослужащий служил в...Подробнее
В России из-за санкций начал развиваться внутренний туризм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CSM. Из-за...Подробнее
Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей (СРК) нового проекта...Подробнее
Издание Forbes опубликовало статью обозревателя Кеннета Рапозы, в которой отмечается, что из-за повышения цен на газ, а...Подробнее
На фоне спецоперации, которую проводят ВС РФ на территории Украины, отношения между Россией и США обострились с новой...Подробнее
Три месяца, которые остались до наступления зимы, для российско-украинского вооруженного конфликта могут стать...Подробнее
Участвуя в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб член Молодежного парламента Севастополя...Подробнее
В интернете появился ролик, на котором, предположительно, заснят момент наступления ВС Азербайджана на позиции...Подробнее
На Украине при выполнении спецоперации погиб 29-летний житель Ярославля Максим Круглов, о чем стало известно сегодня,...Подробнее
Комментировать