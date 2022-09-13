Германия передала Киеву еще четыре ЗСУ Gepard

Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard. Теперь общее количество самоходок этого типа, которым располагают ВСУ, составило до 24 единиц. Еще шесть единиц ЗСУ Gepard отправятся на Украину в ближайшее время. Украинская армия также получила 53 тыс. снарядов для этих орудий.

В июле Берлин предоставил Киеву три 227-мм РСЗО M270 MARS. Кроме того, украинские ВС летом получили 10 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним. Киеву также передали 23,8 тыс. противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3 с более чем тремя тыс. ракет, около 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных ЗРК.

Отметим, что после начала спецоперации в Украине Берлин передал ВСУ большое количество другого вооружения и военной техники.

К этому времени военная помощь Украине со стороны Германии составила $1,2 млрд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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