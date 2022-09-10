На территории Украины в ходе СВО погиб житель поселения Перегребное Октябрьского района ХМАО

Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом
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На территории Украины в ходе «военной спецоперации» погиб житель поселения Перегребное Октябрьского района ХМАО Юрий Костюченков.
Информация о его гибели размещена на сайте администрации поселения Перегребное, пишет URA.RU.
Сообщается, что Юрий Костюченков погиб еще 1 августа на территории Украины в ходе выполнения задач «военной спецоперации». Родным погибшего будет выплачена компенсация, так как его гибель связана с прохождением военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы. Сейчас в ХМАО это 3 млн рублей.
Погибшему было только 34 года. До того как заключить контракт с ВС РФ, он работал охранником в филиале ПАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное управление охраны». Состоял в общественной организации «Народная дружина сельского поселения Перегребное».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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