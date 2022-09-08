Корреспондент Readovka сообщил, что российские войска покинули Сватово

Сегодня, 15:39

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Корреспондент Readovka сообщил, что российские войска покинули Сватово
Фото из открытых источников

Корреспондент издания Readovka сообщает о том, что жители Сватово, сотрудничавшие с пророссийскими властями, начали массово покидать город. Они уезжают на подконтрольную РФ территорию Луганской области, опасаясь преследования со стороны Украины.

При этом военкор издания сообщает, что российские войска город, расположенный от Купянска на расстояние в 60 километров, якобы уже покинули.

«Все, кто хоть как-то содействовал администрации, или хоть как-то похлопал на пророссийском митинге, они будут подвергнуты репрессиям. Людям, конечно же, страшно, – проинформировал Кирилл Имашев. - Наши войска уже покинули город».

Соответствует ли данная информация действительности, неизвестно. Нашей редакции не удалось получить подтверждение. Не пишут об отходе из Сватово и российские военкоры. Однако отход войск из Изюма, по их данным, уже состоялся. Репортеры считают это самым правильным решением из-за угрозы попасть в «котел».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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