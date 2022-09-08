Корреспондент Readovka сообщил, что российские войска покинули Сватово

В Тюмени резервистов начали вызывать на военные сборы
Тюменские резервисты Вооруженных Сил РФ собрались на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища...Подробнее
Корреспондент издания Readovka сообщает о том, что жители Сватово, сотрудничавшие с пророссийскими властями, начали массово покидать город. Они уезжают на подконтрольную РФ территорию Луганской области, опасаясь преследования со стороны Украины.
При этом военкор издания сообщает, что российские войска город, расположенный от Купянска на расстояние в 60 километров, якобы уже покинули.
«Все, кто хоть как-то содействовал администрации, или хоть как-то похлопал на пророссийском митинге, они будут подвергнуты репрессиям. Людям, конечно же, страшно, – проинформировал Кирилл Имашев. - Наши войска уже покинули город».
Соответствует ли данная информация действительности, неизвестно. Нашей редакции не удалось получить подтверждение. Не пишут об отходе из Сватово и российские военкоры. Однако отход войск из Изюма, по их данным, уже состоялся. Репортеры считают это самым правильным решением из-за угрозы попасть в «котел».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Тюменские резервисты Вооруженных Сил РФ собрались на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища...Подробнее
Силы ДНР начали окружение Авдеевки, о чем сообщил заместитель командующего 1-го Армейского корпуса Эдуард Басурин. Он...Подробнее
Украинские телеграм-каналы распространяют фотографию, на которой военнослужащие ВСУ запечатлены у стелы на въезде в...Подробнее
Колонна российской военной техники следует в направлении Изюма. Об этом сообщает «Русская Весна», публикуя кадры...Подробнее
ВСУ прорываются на танках к Изюму, о чем сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo. Как рассказали...Подробнее
Российский турист решил в седьмой раз отдохнуть в Абхазии и оказался крайне недовольным. Впечатления - не из лучших....Подробнее
Журналисты «Первого канала» побывали в поселке Кодема, который был недавно освобожден силами «вагнеровцев»....Подробнее
Многие турецкие отели 3-4* уже готовятся к осеннему периоду. Такое предупреждение для туристов опубликовал АТОР....Подробнее
Автор канала «ZапискиVетерана» в социальных сетях рассказал о том, что армейские подразделения Вооружённых Сил Украины...Подробнее
Коррупция есть практических во всех органах исполнительной власти в Петербурге. Даже некоторые принимаемые в городе...Подробнее
Комментировать