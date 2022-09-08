На подступах к Изюму начались ожесточенные бои

Ожесточенные бои между бойцами ВСУ и ВС РФ завязались на подступах к городу Изюм, что в Харьковской области.

По данным ресурса Авиа.Про, противника в городской черте еще нет, однако вооружение, которое поставили ему западные союзники, позволяет ему с легкостью дотягиваться до российских оборонительных позиций. Судя по всему, ВСУ попытаются уже в самое ближайшее время вернуть Изюм под свой контроль.

По информации военкоров издания «Русская весна», украинские военные продвигаются к городу на западной бронетехнике. Вероятно, она и будет задействована при штурме, который будет поддерживаться применением управляемых снарядов и ракетных артиллерийских систем Himars.

Сразу несколько источников сообщают о том, что сам Изюм к сему моменту пока не окружен, но угроза для российских сил есть. Украинские подразделения подходят к населенному пункту с разных сторон. Но еще не все пути подвоза перерезаны, возможность переброски грузов и резервов остается.

Стоит отметить, что уже трое суток сеть лихорадит от сообщений военкоров по ситуации на Харьковском направлении. Министерство обороны России сохраняет тишину и пока ничего не комментировало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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