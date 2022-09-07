СП: Тайны битвы за Балаклею предусматривают переход ВКС РФ в особый режим

Ситуацию в Харьковской области прокомментировал писатель Александр Ситников.

Он заявил, что к удару на этому направлении не подготовились, в том числе и из-за недоработки разведки РФ, пишет «Свободная Пресса». Это можно объяснять тем, что в Харькове легко рассредоточить большое число людей.

Ситников отметил, что ВСУ использовали преимущество лесистой местности. Они накопили резервы и под прикрытием лесов зашли с разных направлений, быстро продвинувшись вглубь территорий, контролируемых ВС РФ.

Но далее, когда спадет листва, ВСУ уже не смогут прятаться по лесам и российская армия может снова завладеть преимуществом.

Отмечается в публикации и то, что теперь ВС РФ может в отместку разрушить газодобывающую инфраструктуру Украины. Недалеко от Балаклеи находится месторождение «Нафтогаз», которое не подвергалось атакам российских войск. Возможно потому, что эти территории РФ тоже хотела захватить. Но теперь войска РФ отодвинуты, а значит в ближайшей перспективе вряд ли захватят эти месторождения, поэтому ничего не помешает им разрушить их.

Лишив Украину газа и электричества, поскольку ЗАЭС уже под контролем российских войск, Россия будет разрушать украинскую экономику, пишет издание.

Стоит отметить, что Запад сейчас активно пытается избавиться от газовой зависимости от России. И в результате ухудшающихся отношений, Россия начала сжигать свой газ, поскольку это дешевле, чем останавливать газодобычу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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