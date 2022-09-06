Украинские военные обошли Волохов Яр, не заходя в поселок

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Автор канала «ZапискиVетерана» в социальных сетях рассказал о том, что армейские подразделения Вооружённых Сил Украины не брали штурмом посёлок Волохов Яр. Военнослужащие обошли населённый пункт, сковали в нем военные части Российской Федерации и в настоящее время осуществляют продвижение с боем в сторону Шевченкова.
«По ВСУ мощно работает артиллерия россиян. В небе их прикрывает российская авиация», — сообщает автор канала.
Пользователь заострил внимание на том, что армейские части ВСУ, с высокой степенью вероятности, собираются отрезать от логистической цепочки всю российскую группировку, которая сейчас дислоцирована в непосредственной близости от харьковского города Изюма. Затем в планах ВСУ значится окружение армии Российской Федерации.
Ранее СМИ сообщали о том, что возле Волохова Яра два отряда Росгвардии оказались в полном окружении. Сообщается: свыше суток военнослужащие вели тяжелые бои. Информации о том, как обстоит ситуация с ними сейчас, к сожалению, нет.
Накануне ВСУ начали наступление на харьковском направлении. Балаклея находится в оперативном окружении. Все дороги, ведущие в город, простреливаются украинской артиллерией.
Ранее Киев перебросил под Харьков большое количество польских танков Т-72 и бойцов, прошедших обучение в Великобритании.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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