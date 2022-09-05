Алехин сообщил о важных решениях, принятых Владимиром Путиным

Владимир Путин уже принял решения, которые повлияют на ход спецоперации, сообщил военный эксперт Геннадий Алехин. По его словам, президент РФ внес коррективы в планы и цели военной спецоперации на Украине, так как есть необходимость в наращивании войск по всей линии фронта, в противном случае перейти в наступление не удастся. Новые решения дадут возможность отбросить украинские войска от линии фронта, считает Алехин.

Он также отметил, что корректировка планов происходит в зависимости от внешней обстановки. Эксперт сообщил, что российские войска на юге отошли с целью занять более выгодные позиции, чтобы заманить ВСУ в огневой мешок. Войска РФ снова пойдут вперед, как только появятся дополнительные резервы. Речь идет о прибытии «третьего корпуса», заявил Алехин. Для отправки на линию фронта готовятся контрактники, добровольцы, казачий батальон Тамбова и подразделения из Самары, сообщил эксперт.

По словам Алехина, переброска дополнительных сил на все участки фронта уже идет, в связи с чем Киев начал более активно контратаковать не только в Херсонской, но и в Харьковской области. Дополнительно отправленные на Украину личный состав, техника и современные виды вооружений позволят переломить ход спецоперации, отмечает эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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