Последствия удара противорадиолокационной ракеты по ЗРК «Бук» попали на видео

Сегодня, 10:44

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Последствия удара противорадиолокационной ракеты по ЗРК «Бук» попали на видео
Фото из открытых источников

Появились кадры удара противорадиолокационной ракеты в ЗРК «Бук».

Российские войска сейчас в основном используют свои средства противовоздушной обороны в пассивном или полуактивном режиме, пишет Авиа.про. Это необходимо, чтобы радары не были выявлены и не притянули противорадиолокационные ракеты.

Тем не менее, одна из ракет обнаружила радиолокационную станцию и успешно уничтожила ее. Где именно произошел этот удар, не сообщается.

На опубликованных видео можно увидеть уничтоженный ЗРК «Бук». Ракета попала прямиком в комплекс ПВО, и последний даже не успел предпринять попытку отражения атаки. Это понятно, поскольку противорадиолокационная ракета летит на сверхзвуковой скорости и может уничтожить цель за несколько секунд.

Эксперты говорят о том, что ВСУ стали достаточно часто применять противорадиолокационные ракеты AGM-88 в последние недели. Известно, что США поставили недавно Украине некоторое количество таких ракет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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