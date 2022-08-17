Издание 19FortyFive рассказало о неэффективности танков ВС России на Украине

Сегодня, 14:29

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Издание 19FortyFive рассказало о неэффективности танков ВС России на Украине
Фото из открытых источников

Обозреватель американского журнала 19FortyFive, ветеран армии Греции Ставрос Атламазоглу в своей публикации отмечает, что бронетанковые войска России несут серьезные  потери в Украине. Автор статьи пришел к такому выводу на основе независимых ресурсов и брифингов Генштаба ВСУ. 

Атламазоглу связал крупные потери с износом боевых машин. Еще одной причиной потерь являются проблемы с установкой и применением динамической защиты, отмечает греческий военнослужащий. По его мнению, у России не получилось установить и должным образом применить динамическую защиту. Согласно сведениям, предоставленным Атламазоглу, Россия лишилась в зоне СВО более 950 основных боевых танков. 

Обозреватель также подчеркнул, что российское командование за время спецоперации  допустило в войсках снижение уровня боевой дисциплины, из-за чего потерпело многочисленные неудачи. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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