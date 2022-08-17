Британская разведка MI6 рассказала о планах российских военных на Харьков

Сегодня, 13:09

0

Image 16+
Британская разведка MI6 рассказала о планах российских военных на Харьков
Фото из открытых источников

Минобороны Великобритании огласили очередную сводку, представленную разведкой MI6. В тексте отчета, подготовленного аналитиками британской разведслужбы, содержатся планы ВС РФ относительно Харькова, пишет «Свободная Пресса». 

Согласно информации британской разведки, Харьков, который находится в 15 км от линии фронта, является одним из самых обстреливаемых украинских городов. Он досягаем для большинства видов российской артиллерии. Как предположили в Минобороны Великобритании, российские военные относительно легко удерживают харьковский сектор. Они пытаются заставить Киев оставить значительные силы на этом фронте, чтобы они не были использованы для контрудара где-либо еще.

Британцы также отмечают, что ВС РФ обстреливают Харьков, так как захватить этот город они не могут. Они намерены удерживать украинские войска на обороне города, чтобы ВСУ не усилили группировку на других участках фронта, предполагают сотрудники разведывательной службы MI6.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Издание 19FortyFive рассказало о неэффективности танков ВС России на Украине

Сегодня, 14:29

Британская разведка MI6 рассказала о планах российских военных на Харьков

Сегодня, 13:09

Издание 19FortyFive сообщило о переломном моменте на Украине в пользу ВСУ

Вчера, 18:34

Украинские пограничники поставили россиянину оскорбительную печать в паспорте на границе с Румынией

Вчера, 14:39

Министр обороны Украины Резников: Ни одна HIMARS не уничтожена

17-08-2022, 13:34

США проинформировали о способе защиты от собственных ракет AGM-88 HARM

15-08-2022, 17:29

В РФ оценили переговоры Киева и Лондона об уничтожении Крымского моста

15-08-2022, 16:09

Военный эксперт Рожин рассказал о судьбе Евгения Пригожина

15-08-2022, 15:19

NYT: ВС Украины с новым вооружением меняют свою военную стратегию

14-08-2022, 11:59

Леонков заверил, что Россия имеет господство в воздухе над Украиной

14-08-2022, 09:09

Леонков заявил, что командование армией РФ старается снизить потери наших ВВС

13-08-2022, 11:34

Пентагон мог истребителями F-18 перехватывать крылатые ракеты над Черным морем

12-08-2022, 10:19

«Репортёр»: опубликованы снимки авиабазы в Крыму после взрывов

11-08-2022, 15:14

На Украине в открытую заявили о намерениях продолжать обстрелы Запорожской АЭС

10-08-2022, 20:29

Ракета AGM-88 ВСУ была запущена истребителем МиГ-29

9-08-2022, 22:04

В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»

9-08-2022, 16:49

Названа настоящая фамилия украинской певицы Софии Ротару

9-08-2022, 16:24

Использование ВСУ новых ракет связали с поставками Польше американских F-22

8-08-2022, 15:04

Кнутов рассказал, как нужно противостоять ракетным системам HIMARS

8-08-2022, 10:34

СП: Затягивание спецоперации в Украине угрожает государственности России

6-08-2022, 14:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Деструктивная бездеятельность Александра Беглова в руководстве «Алмаз-Антей» отбросила назад оборонные разработки 

Деструктивная бездеятельность Александра Беглова в руководстве «Алмаз-Антей» отбросила назад оборонные разработки 

16-08-2022, 20:01

0

Оборонный комплекс С-500 «Прометей» начал выпускаться серийно только в апреле 2022 года, хотя по планам должен был...

Подробнее
В Джанкойском районе Крыма прекратились разрывы боеприпасов

В Джанкойском районе Крыма прекратились разрывы боеприпасов

17-08-2022, 11:49

0

Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко проинформировала о том, что на складе военного назначения...

Подробнее
В направлении Крыма идет многокилометровая колонна военной техники

В направлении Крыма идет многокилометровая колонна военной техники

Вчера, 10:24

0

Очевидцы сообщают об огромной колонне военной техники, направляющейся по Керченскому мосту в Крым. Как стало известно...

Подробнее
«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»

«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»

Вчера, 11:44

0

Великобритания ищет бреши в российской обороне Арктики. Об этом пишет издание «Взгляд». Автор публикации отмечает...

Подробнее
Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями

Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями

Вчера, 18:34

0

«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Европейские страны все чаще будут вести торговлю с Россией в...

Подробнее
Министр обороны Украины Резников: Ни одна HIMARS не уничтожена

Министр обороны Украины Резников: Ни одна HIMARS не уничтожена

17-08-2022, 13:34

0

Министр обороны Украины Алексей Резников в одном из своих интервью заявил о том, что в ходе боевых действий ни одна из...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Украинские пограничники поставили россиянину оскорбительную печать в паспорте на границе с Румынией

Украинские пограничники поставили россиянину оскорбительную печать в паспорте на границе с Румынией

Вчера, 14:39

0

На украино-румынской границе произошел неприятный для гражданина России инцидент. Как стало известно, россиянин Игорь...

Подробнее
Санкт-Петербург ждут «заросли человейников» из-за закона о «Комплексном развитии территорий»

Санкт-Петербург ждут «заросли человейников» из-за закона о «Комплексном развитии территорий»

17-08-2022, 20:27

0

Архитектурный критик Марина Элькина уверена, что Санкт-Петербургу не стоит ждать ничего хорошего от закона о...

Подробнее
Петербургские активисты требуют признать недействительным закон Беглова о КРТ

Петербургские активисты требуют признать недействительным закон Беглова о КРТ

Вчера, 12:31

0

Жители Санкт-Петербурга подали судебный иск с требованием отменить закон о «Комплексном развитии территории»,...

Подробнее
Издание 19FortyFive сообщило о переломном моменте на Украине в пользу ВСУ

Издание 19FortyFive сообщило о переломном моменте на Украине в пользу ВСУ

Вчера, 18:34

0

Вооруженные Силы Украины сумели переломить ситуацию на сцене театра боевых действий в свою пользу. Об этом пишет в...

Подробнее