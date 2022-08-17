Британская разведка MI6 рассказала о планах российских военных на Харьков

Минобороны Великобритании огласили очередную сводку, представленную разведкой MI6. В тексте отчета, подготовленного аналитиками британской разведслужбы, содержатся планы ВС РФ относительно Харькова, пишет «Свободная Пресса».

Согласно информации британской разведки, Харьков, который находится в 15 км от линии фронта, является одним из самых обстреливаемых украинских городов. Он досягаем для большинства видов российской артиллерии. Как предположили в Минобороны Великобритании, российские военные относительно легко удерживают харьковский сектор. Они пытаются заставить Киев оставить значительные силы на этом фронте, чтобы они не были использованы для контрудара где-либо еще.

Британцы также отмечают, что ВС РФ обстреливают Харьков, так как захватить этот город они не могут. Они намерены удерживать украинские войска на обороне города, чтобы ВСУ не усилили группировку на других участках фронта, предполагают сотрудники разведывательной службы MI6.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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