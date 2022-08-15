Издание 19FortyFive сообщило о переломном моменте на Украине в пользу ВСУ

Вооруженные Силы Украины сумели переломить ситуацию на сцене театра боевых действий в свою пользу. Об этом пишет в своей колонке для издания 19FortyFive Стив Балестриери.

Перелом наступил не только благодаря современному высокоточному западному вооружению, но и умению украинских военных специалистов проводить эффективные диверсионные операции в глубоком тылу врага.

В качестве примера приводятся взрывы, которые сотрясали Крым в течение только одной недели - Сакский район, Джанкойский. Также обозреватель указывает, что, возможно, ВСУ стоят и за диверсиями на территории областей России, граничащих с Украиной.

Балестриери отмечает, что невзирая на то, что Россия располагает куда большими ресурсами, чем Украина, понесенные потери в Крыму для нее чувствительные и в ресурсном плане. Не говоря уже о репутационных и имиджевых.

Сеть партизанских отрядов поможет украинской армии добиться успеха и в дальнейшем. Подготовкой групп базового сопротивления Украина начала заниматься задолго до 24 февраля. Власти страны были проинформированы о том, что РФ готовит вторжение на ее территорию зимой.

И вот эти партизанские отряды начинают действовать по-крупному.

«Спецназ ВСУ совместно с местными партизанскими отрядами, атаковали аэродром, уничтожив по меньшей мере восемь боевых самолетов ВСК России, а далее подорвали огромный склад боеприпасов, что повлекло эвакуацию более 3 тыс. человек», — пишет Балестриери.

Аналитик уверен, что группы базового тылового сопротивления будут подрывать обстановку на занятых РФ территориях. Кроме того, будут продолжены атаки на тыловые объекты противника в глубоком тылу. По этой причине он будет вынужден отводить свои склады далеко за линию фронта.

Доныне большинство атак украинцев не были такими масштабными. Взрывы в Крыму показали, что русские не готовы к угрозе в глубоком тылу.

Аналитик уверен, что теперь пришло осознание, что «нигде в Украине они не могут быть в безопасности», передает портал Военное дело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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