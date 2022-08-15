Украинские пограничники поставили россиянину оскорбительную печать в паспорте на границе с Румынией

На украино-румынской границе произошел неприятный для гражданина России инцидент. Как стало известно, россиянин Игорь Заботин, проживающий на протяжении последних семи лет в Киеве, 15 августа попытался пересечь границу с Румынией. Однако мужчину развернули украинские пограничники, которые усмотрели в нем злоумышленника, и ему пришлось отправиться обратно в Киев. Мужчина, который получил вид на жительство в Украине, рассказал в соцсетях о том, что он попытался пройти контроль на КПП «Порубное», но украинские пограничники оставили в его российском загранпаспорте оскорбительную надпись про русский военный корабль. Россиянину запретили пересекать границу в этом месте и аннулировали штамп о выезде из страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700