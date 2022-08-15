Министр обороны Украины Резников: Ни одна HIMARS не уничтожена

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Министр обороны Украины Алексей Резников в одном из своих интервью заявил о том, что в ходе боевых действий ни одна из имеющихся в распоряжении ВСУ высокоточных реактивных ракетных систем HIMARS, поставленных США, не была уничтожена. Информацию российского Минобороны и сообщения в СМИ о ликвидации данных РСЗО он назвал чушью и провокациями, и призвал граждан не поддаваться на них.
«Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно», — говорит Резников.
Глава оборонного ведомства настаивает на том, что российской стороне верить не стоит. Он утверждает, что на самом деле ВС РФ не удалось уничтожить ни одного комплекса из поставленных.
«Если вы у россиян читаете, что солдат Иванов с автоматом Калашникова ворвался куда-то и увидел уничтоженные 12 HIMARS, то можете покрутить пальцем у виска, посмеяться. Такая у них система пропаганды», — приводит слова министра Резникова издание «Военное дело».
По оценкам специалистов, на вооружении ВСУ сейчас примерно 16 таких систем.
Напомним, ранее МО отчитывалось об уничтожении 6 HIMARS и 300 ракет к ним и снарядов к гаубицам «Три топора» (M777).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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