Военный эксперт Рожин рассказал о судьбе Евгения Пригожина

Сегодня, 15:19

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Военный эксперт Рожин рассказал о судьбе Евгения Пригожина
Фото из открытых источников

Вчера СМИ сообщили о том, что ВСУ нанесли удары по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной. Практически сразу же в украинских пабликах прошла информация о том, что в ходе атаки был убит находившийся там российский политик Евгений Пригожин.

Первым на нее еще вчера отреагировал военкор Котенок.

«Не подтверждаем», - написал он в своем Телеграм-канале.

Сегодня о том, что вынужден разочаровать украинскую сторону, заявил военный эксперт Борис Рожин. Он заверил, что Пригожин жив.

«Тут, как в анекдоте про Рабиновича: "Слухи о его смерти сильно преувеличены", — цитирует военного эксперта издание R.Life. — История напоминает аналогичную про “гибель Пригожина в Конго на пропавшем самолете” несколько лет назад».

Ранее сообщалось о том, что место расположения штаба ЧВК «Вагнер» в Попасной мог ненарочито засветить один из военных корреспондентов, который несколько дней назад побывал там и опубликовал несколько фото.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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