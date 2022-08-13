Военный эксперт Рожин рассказал о судьбе Евгения Пригожина

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Вчера СМИ сообщили о том, что ВСУ нанесли удары по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной. Практически сразу же в украинских пабликах прошла информация о том, что в ходе атаки был убит находившийся там российский политик Евгений Пригожин.
Первым на нее еще вчера отреагировал военкор Котенок.
«Не подтверждаем», - написал он в своем Телеграм-канале.
Сегодня о том, что вынужден разочаровать украинскую сторону, заявил военный эксперт Борис Рожин. Он заверил, что Пригожин жив.
«Тут, как в анекдоте про Рабиновича: "Слухи о его смерти сильно преувеличены", — цитирует военного эксперта издание R.Life. — История напоминает аналогичную про “гибель Пригожина в Конго на пропавшем самолете” несколько лет назад».
Ранее сообщалось о том, что место расположения штаба ЧВК «Вагнер» в Попасной мог ненарочито засветить один из военных корреспондентов, который несколько дней назад побывал там и опубликовал несколько фото.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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