В РФ оценили переговоры Киева и Лондона об уничтожении Крымского моста

СМИ сообщили о том, что Киев и Лондон провели переговоры, в ходе которых обсудили уничтожение Крымского моста. И хотя никаких доказательств этому нет, российский политолог Андрей Кортунов допускает, что подобный разговор действительно мог состояться.

«За счет того, что у Зеленского с Джонсоном очень теплые отношения, представители Киева и Лондона могли обсуждать положение дел на поле боя, а также дальнейшие планы ВСУ», — приводит его слова издание «Взгляд».

Кортунов напомнил, что Британия хотя и является одним из главных союзников Украины, но все же такие планы не могут обсуждаться без Вашингтона. Больше всего военной помощи оказывают Киеву именно США. Однако и Лондон не прекратит помогать Украине, убежден Кортунов. Политолог предполагает, что будут и поставки оружия, будут также расширяться существующие или появляться новые программы по переобучению украинских военных.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил, что Украина уничтожит мост через Керченский пролив, когда у нее будет возможность и возникнет необходимость в этом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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