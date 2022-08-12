NYT: ВС Украины с новым вооружением меняют свою военную стратегию

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Получив от Запада дальнобойное оружие, вооруженные силы Украины изменили свою военную стратегию, отмечается в публикации, которая появилась в издании The New York Times. Как пишется в статье, весной российские войска наносили массированные удары по позициям ВСУ на Донбассе. Тогда Украина теряла до 200 военных ежедневно.
Но летом, когда Запад стал снабжать ВСУ вооружением, украинские военные изменили ситуацию, что позволило им замедлить продвижение российских войск. Издание пишет, что ВСУ применяют дальнобойное оружие для ударов по глубокому тылу ВС РФ. Таким образом, они истощают боевой потенциал России и увеличивают уязвимость южной группировки ВС РФ. Так, украинские военные нанесли удары по мостам в Херсонской области.
The New York Times также отмечает, что ВСУ могут быть причастны к взрывам на российской авиабазе в Крыму. Автор статьи обращает внимание на то, что новая стратегия ВС Украины, похоже, дает результаты. Хотя украинские военные не добились серьезных территориальных успехов, но все же их действия замедлили продвижение России. Помимо этого, сейчас Украина уже не несет тяжелые потери.
В публикации наряду с этим подчеркивается, что войска РФ, которые превосходят ВСУ по численности, оружию и боеприпасам, все еще сохраняют наступательный потенциал, что вынуждает украинских военных действовать гибко, применяя нестандартные ходы, которые сводят преимущество войск РФ к минимуму.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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