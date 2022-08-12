Леонков заверил, что Россия имеет господство в воздухе над Украиной

Военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что Россия обладает господством в воздухе над Украиной, и заявляет, что именно из-за этого странам Запада приходится изыскивать удобные моменты для доставки вооружений своему союзнику.

«Мы сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная», — сообщил он «Украине.ру».

Напомним, что украинская сторона категорически отрицает факт господства России в украинском воздушном пространстве. В военном руководстве страны утверждают, что боевая авиация РФ якобы уже несколько месяцев «боится» залетать вглубь территории Украины и работает только близ линии фронта.

Заслуженный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов в недавнем интервью «Московскому комсомольцу» признал, что ПВО Украины, в том числе системы С-300, сильно мешают ВКС РФ. Также он указал на такую проблему для российской авиации, как западные ПЗРК. Их у Украины очень много и, оказалось, что они достаточно эффективны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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