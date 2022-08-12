Леонков заверил, что Россия имеет господство в воздухе над Украиной

Сегодня, 09:09

0

Image 16+
Леонков заверил, что Россия имеет господство в воздухе над Украиной
Фото из открытых источников

Военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что Россия обладает господством в воздухе над Украиной, и заявляет, что именно из-за этого странам Запада приходится изыскивать удобные моменты для доставки вооружений своему союзнику.

«Мы сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная», — сообщил он «Украине.ру».

Напомним, что украинская сторона категорически отрицает факт господства России в украинском воздушном пространстве. В военном руководстве страны утверждают, что боевая авиация РФ якобы уже несколько месяцев «боится» залетать вглубь территории Украины и работает только близ линии фронта.

Заслуженный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов в недавнем интервью «Московскому комсомольцу» признал, что ПВО Украины, в том числе системы С-300, сильно мешают ВКС РФ. Также он указал на такую проблему для российской авиации, как западные ПЗРК. Их у Украины очень много и, оказалось, что они достаточно эффективны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

NYT: ВС Украины с новым вооружением меняют свою военную стратегию

Сегодня, 11:59

Леонков заверил, что Россия имеет господство в воздухе над Украиной

Сегодня, 09:09

Леонков заявил, что командование армией РФ старается снизить потери наших ВВС

Вчера, 11:34

Пентагон мог истребителями F-18 перехватывать крылатые ракеты над Черным морем

12-08-2022, 10:19

«Репортёр»: опубликованы снимки авиабазы в Крыму после взрывов

11-08-2022, 15:14

На Украине в открытую заявили о намерениях продолжать обстрелы Запорожской АЭС

10-08-2022, 20:29

Ракета AGM-88 ВСУ была запущена истребителем МиГ-29

9-08-2022, 22:04

В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»

9-08-2022, 16:49

Названа настоящая фамилия украинской певицы Софии Ротару

9-08-2022, 16:24

Использование ВСУ новых ракет связали с поставками Польше американских F-22

8-08-2022, 15:04

Кнутов рассказал, как нужно противостоять ракетным системам HIMARS

8-08-2022, 10:34

СП: Затягивание спецоперации в Украине угрожает государственности России

6-08-2022, 14:34

На Украине рассказали об использовании тувинского языка российскими военными

5-08-2022, 14:54

Суздальцев объяснил, почему ВСУ без Зеленского останутся без вооружений

4-08-2022, 16:59

Болтенков предрек удар в тыл группировке ВСУ в Авдеевке

4-08-2022, 16:14

Военный историк Евгений Норин дал прогноз развития украинского конфликта

3-08-2022, 10:54

Бойцы ВДВ ВС РФ мстят за своего погибшего комбата на Артемовском направлении

3-08-2022, 10:14

Морпех из ДНР Селеверстов сообщил, что под Донецком находится около 20 тыс. военных ВСУ

2-08-2022, 17:44

Генштаб ВСУ заявил о необходимости обороняться, а не наступать на нескольких направлениях

1-08-2022, 10:59

Евсеев рассказал о том, почему российским военным не поможет ликвидация кадрового состава ВСУ

30-07-2022, 09:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Город перемен» назвал принятие абсурдных законов хобби Беглова

«Город перемен» назвал принятие абсурдных законов хобби Беглова

11-08-2022, 15:16

0

Властям Петербурга следует обратить внимание на проблему бездомных вместо принятия бесполезных законов. Такое мнение...

Подробнее
«Нужно изменение закона»: эксперт раскритиковал инициативу Беглова о КРТ

«Нужно изменение закона»: эксперт раскритиковал инициативу Беглова о КРТ

Вчера, 15:41

0

Глава муниципалитета №72 Павел Швец объяснил, как нечеткие формулировки закона о КРТ в Петербурге позволяют включать...

Подробнее
Управленческие ошибки Беглова на посту губернатора сравнили с застрявшими под «Мостом глупости» лазурными автобусами 

Управленческие ошибки Беглова на посту губернатора сравнили с застрявшими под «Мостом глупости» лазурными автобусами 

Вчера, 19:58

0

Переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) должен был улучшить ситуацию на петербургских дорогах, однако...

Подробнее
Фонд капремонта Петербурга ухудшил показатели работы с приходом Беглова к власти

Фонд капремонта Петербурга ухудшил показатели работы с приходом Беглова к власти

12-08-2022, 13:45

0

Образованный в 2013 году Фонд капитального ремонта (ФКР) Петербурга ухудшил показатели работы с 2019 года, когда главой...

Подробнее
Жители Петербурга пожаловались Беглову на неосвещенные «парки ужасов»

Жители Петербурга пожаловались Беглову на неосвещенные «парки ужасов»

Сегодня, 11:10

0

Активисты движения «Город перемен» обратили внимание не систематическую проблему отсутствия освещения во многих парках...

Подробнее
«Репортёр»: опубликованы снимки авиабазы в Крыму после взрывов

«Репортёр»: опубликованы снимки авиабазы в Крыму после взрывов

11-08-2022, 15:14

0

Российское издание «Репортер» опубликовало снятые спутниковыми аппаратами компании Planet.labs фотографии, которые...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Миколог Вишневский назвал лучшие места для сбора грибов в Подмосковье

Миколог Вишневский назвал лучшие места для сбора грибов в Подмосковье

12-08-2022, 11:34

0

Если вторая половина августа ознаменуется хотя бы несколькими дождливыми днями, вначале осени в Подмосковье наступит...

Подробнее
Пентагон мог истребителями F-18 перехватывать крылатые ракеты над Черным морем

Пентагон мог истребителями F-18 перехватывать крылатые ракеты над Черным морем

12-08-2022, 10:19

0

Российские крылатые ракеты над Черным морем могли быть перехвачены американскими истребителями F-18. Такую необычную...

Подробнее
Юрист РФ объяснил, что делать после столкновения с самокатчиком

Юрист РФ объяснил, что делать после столкновения с самокатчиком

12-08-2022, 07:29

0

Пешеход может потребовать компенсацию после столкновения с самокатом. Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой...

Подробнее
Леонков заявил, что командование армией РФ старается снизить потери наших ВВС

Леонков заявил, что командование армией РФ старается снизить потери наших ВВС

Вчера, 11:34

0

О том, что командование ВС РФ стремиться снизить потери российских ВСК, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он...

Подробнее