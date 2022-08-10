Пентагон мог истребителями F-18 перехватывать крылатые ракеты над Черным морем

Российские крылатые ракеты над Черным морем могли быть перехвачены американскими истребителями F-18. Такую необычную версию выдвинули авторы ресурса Авиа.Про.

Они изучили карту полета истребителей ВВС США в воздушном пространстве Румынии и выяснили, что в этот момент на территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Через некоторое время стало известно, что российские крылатые ракеты своей цели не достигли. Воздушные силы Украины отчитались о том, что два «Калибра» были сбиты.

На основе этого информационный ресурс делает предположение, что перехват был осуществлен не ПВО Украины, а истребителями ВВС США, которые находились над Черным морем.

F-18 имеют в оснащении дальнобойные крылатые ракеты AIM-120, которые в состоянии поражать воздушные цели на удалении до 180 километров. То есть, теоретически американские самолеты могут прикрывать все западное черноморское побережье Украины.

Отметим, что в Киеве в последнее время все чаще заявляют об успешной работе ПВО и перехвате выпущенных Россией ракет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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