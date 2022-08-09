«Репортёр»: опубликованы снимки авиабазы в Крыму после взрывов

Российское издание «Репортер» опубликовало снятые спутниковыми аппаратами компании Planet.labs фотографии, которые показывают обстановку на российском военном аэродроме в Новофедоровке. Сделанные в инфракрасном диапазоне снимки позволяют увидеть последствия серии взрывов, которые прогремели на территории авиабазы в Крыму 9 августа. Причем первый снимок был сделан за четыре часа до взрывов, а второй – 10 августа. Судя по ним, после взрывов вспыхнул пожар, на что указывает большая площадь растительности, поврежденной огнем. На фото можно заметить несколько образовавшихся в результате детонации боеприпасов больших воронок, а также поврежденные самолеты.

По снимкам также можно определить, что были уничтожены пять Су-24М и три Су-30СМ. Но фото не показывает, насколько пострадала инфраструктура авиабазы.

В официальном сообщении Минобороны РФ сказано, что на авиабазе Саки произошла детонация авиационных боеприпасов, которая случилась из-за нарушения техники безопасности. Сейчас специалисты проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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