«Репортёр»: опубликованы снимки авиабазы в Крыму после взрывов

Сегодня, 15:14

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«Репортёр»: опубликованы снимки авиабазы в Крыму после взрывов
Фото из открытых источников

Российское издание «Репортер» опубликовало снятые спутниковыми аппаратами компании Planet.labs фотографии, которые показывают обстановку на российском военном аэродроме в Новофедоровке. Сделанные в инфракрасном диапазоне снимки позволяют увидеть последствия серии взрывов, которые прогремели на территории авиабазы в Крыму 9 августа. Причем первый снимок был сделан за четыре часа до взрывов, а второй – 10 августа. Судя по ним, после взрывов вспыхнул пожар, на что указывает большая площадь растительности, поврежденной огнем. На фото можно заметить несколько образовавшихся в результате детонации боеприпасов больших воронок, а также поврежденные самолеты. 

По снимкам также можно определить, что были уничтожены пять Су-24М и три Су-30СМ. Но фото не показывает, насколько пострадала инфраструктура авиабазы. 

В официальном сообщении Минобороны РФ сказано, что на авиабазе Саки произошла детонация авиационных боеприпасов, которая случилась из-за нарушения техники безопасности. Сейчас специалисты проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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