Ракета AGM-88 ВСУ была запущена истребителем МиГ-29

Конкретный объект, на который была нацелена запускаемая ракета, официально не разглашается. Есть лишь информация о том, что пуск ракеты совершался с борта истребителя МиГ-29. Данный боевой самолёт специально переоборудован под пуски подобных ракет. Об этом написали корреспонденты ИНА Avia.pro.

Сам факт запуска средства доставки заряда представил зам. руководителя МО Соединённых Штатов Америки на брифинге, посвящённом этому событию. Из полученных сведений известно, что истребители МиГ-29 американские специалисты адаптировали специально для использования таких ракет. Очевидно, имеются в виду истребители, переброшенные в Украину одним из государств ЕС. Это дало возможность военным ВСУ осуществлять пуски ракет по радиолокационному излучению, исходящему от средств ПВО.

На данный момент существует информация об обнаружении фрагментов только одной разорвавшейся ракеты. В общей сложности Украине отправлено ориентировочно 50 ракет. Возможно, подобных пусков осуществлялось намного больше. С учётом ограниченной дальности полёта ракет, очевидно, что пуск ракеты осуществлялся с территории Николаевской области.

Военные специалисты отмечают, что пуск ракет производился вслепую. На истребителях МиГ-29 нельзя разместить оборудование для того, чтобы целенаправленно осуществлять нанесение ударов с применением такого вооружения. Уже в полёте по определённой траектории, ракета, вероятно, сама должна обнаруживать свою цель.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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