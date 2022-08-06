Названа настоящая фамилия украинской певицы Софии Ротару

Сегодня, 16:24

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Названа настоящая фамилия украинской певицы Софии Ротару
Фото из открытых источников

Легендарная украинская певица, которую граждане в странах бывшего СССР знают как Софию Ротару, на самом деле имела другую фамилию. Об этом сообщают некоторые осведомленные источники.

София Ротару родилась 7 августа 75 лет назад. Местом ее рождения стало село Маршинцы - тогда и сейчас это Черновицкая область Украины.

А до Второй мировой войны эта территория числилась за Румынией. После окончания сражений отцу Софии Ротару посоветовали изменить фамилию на украинский лад.

«В итоге убрали букву «у» в конце, вместо Ротару стало Ротарь», - пишет Телепрограмма.

Когда София Михайловна уже пробилась на эстраду и познакомилась со многими советскими исполнителями, Эдита Пьеха порекомендовала ей писать фамилию на молдавский лад - через букву «у», что она и сделала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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