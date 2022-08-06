Использование ВСУ новых ракет связали с поставками Польше американских F-22

Сегодня, 15:04

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Использование ВСУ новых ракет связали с поставками Польше американских F-22
Фото из открытых источников

Эксперты считают, что между применением ВСУ противорадиолокационных ракет AGM-88 по российским военным объектам и прибытием в Польшу американских истребителей F-22 прослеживается определенная связь.

Вчера в Сети обнародовали фотографии, на которых запечатлены обломки радиолокационной ракеты AGM-88. Их собирали на месте удара глубоко в тылу российских войск.

Эти крылатые противорадиолокационные ракеты имеют головку самонаведения и предназначаются в том числе и для поражения РЭБ-комплексов и средств ПВО противника, прокладывая, таким образом, дорогу боевым самолетам, которые следуют за ними. Предполагается, что запускать их можно с воздуха (для этого имеются возможности у американских и европейских истребителей) и с наземных установок.

Российские источники, опубликовавшие фото, не раскрывают, где именно и какой объект был атакован посредством противорадиолокационных ракет. Можно предположить, что речь о Херсонской области.

Истребители F-22, переброшенные недавно в Польшу, призваны выполнять задачи на границе с Украиной. Издание Авиа.про допускает, что именно американские самолеты и могли быть использованы для ударов противорадиолокационными ракетами AGM-88.

Впрочем, эксперт издания thedrive.com Тайлер Рогоуэй, который также высказался на этот счет, данную версию полностью отметает.

«Это невозможно. F-22 не может нести такую ракету, а даже если бы и мог, она не могла бы поместиться в отсеках для вооружения, что полностью свело бы на нет его малозаметное преимущество», - пояснил он.

Он добавил, что возможности для использования AGM-88 имеются у HIMARS, которые есть в распоряжении ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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