Кнутов рассказал, как нужно противостоять ракетным системам HIMARS

Сегодня, 10:34

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Кнутов рассказал, как нужно противостоять ракетным системам HIMARS
Фото из открытых источников

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов поделился собственным «рецептом», как российским войскам следует противостоять высокоточным ракетным системам HIMARS, которые применяют Вооруженные силы Украины.

Военный эксперт убежден, что выход - в увеличении количества беспилотной авиации - она должна работать постоянно и мониторить обстановку.

«Как только появились РСЗО – нужно сразу давать данные батарее “Искандеров”. Для “Искандеров” дальность стрельбы не имеет значения. У них ракеты летят до 500 км. Из них можно стрелять из любой точки, – рассказал эксперт в беседе с Украина.ру, но при этом предупредил, что легко не будет. – Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить».

Он напомнил, что комплексы ПВО "БукМ3" довольно эффективно могут отрабатывать по HIMARS. Однако вычислить место, где находятся американские РСЗО, чтобы подогнать туда российские системы, довольно трудно.

Напомним, вчера некоторые российские СМИ сообщили о том, что HIMARS, который ранее бил по Антоновскому мосту, уничтожен. А сегодня ночью ВСУ снова нанесли по нему ракетный удар. В сети появилось фото загоревшегося после атаки Антоновского моста.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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