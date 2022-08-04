СП: Затягивание спецоперации в Украине угрожает государственности России

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От темпов военной спецоперации в Украине зависит дальнейшая судьба России. Затягивание военной кампании угрожает российской государственности, пишет «Свободная пресса».
Уже почти полгода российские войска сражаются на территории Украины, но до сих пор не вышли на границы Донбасса. ВС России еще весной вышли из северных областей страны, а южные территории Украины РФ контролируют лишь частично. Такое положение дел может привести к тому, что российское общество напрочь потеряет доверие к власти.
В статье упоминаются события 1914 года, когда российский народ поддержал царя, но уже через три месяца после начала войны ситуация изменилась кардинально. Автор статьи отмечает, что конфликт в Украине уже перешел в затяжную фазу, что несет угрозу для России. Стоит сказать, что затяжной конфликт влечет за собой массу проблем.
Эксперты опасаются, что затягивание спецоперации может негативно отразиться на рейтингах власти. В публикации говорится о том, что риск увязнуть в войне на долгие годы достаточно высок. Для того чтобы этого не случилось, России следует расширить свой контингент в Украине в пять – десять раз. Помимо этого, следует начать разрушать украинскую инфраструктуру.
Но некоторые эксперты полагают, что даже такие шаги не гарантируют успеха, так как неизвестно, на что готов пойти Запад. Сегодня ведутся разговоры о том, что Киев скоро получит американские истребители, а ракеты с дальностью до 300 км в скором времени будут доставлены в Украину.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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