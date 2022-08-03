На Украине рассказали об использовании тувинского языка российскими военными

Украинские военные рассказали о том, что не всегда перехваченные разговоры помогают понять планы ВС РФ, поскольку российские подразделения используют тувинский язык. Об этом говорят и западные наблюдатели, отмечая, что на тувинском языке общались в подразделениях, которые вели бои за Лиман, пишет МК.

Благодаря радиоэлектронной борьбе ВСУ удавалось перехватывать разговоры бойцов этих подразделений, но понять, о чем речь они не могли.

ВСУ ранее получили от Запада системы перехвата радиоэлектронных сигналов, которые используются, в том числе на Донбассе. Также Украине предоставляется и различное вооружение, поскольку Запад поддерживает Киев в противостоянии с РФ.

Чтобы ослабить Россию, против нее введены различные санкции. Из-за санкций российская авиация уже не может летать в Европу, а во многих странах перестали принимать банковские карты, выданные российскими банками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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