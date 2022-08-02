Суздальцев объяснил, почему ВСУ без Зеленского останутся без вооружений

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Политолог Андрей Суздальцев оценил важность президента Украины Владимира Зеленского для Вооруженных сил страны. Его рассуждения приводит портал Украина.ру.
По словам эксперта, вся военная помощь стран Запада проходит через украинского лидера Владимира Зеленского. Он визирует много документов. В частности, о предоставлении гуманитарной и финансовой помощи стране, оружия. Это выгодно всем, подчеркивает политолог.
Для истеблишмента страны Владимир Зеленский стал неприкасаемым, поэтому военный переворот и свержение президенту соседнего государства не грозит - трогать его не станут.
«Без него ВСУ вообще останутся без вооружений и будут разгромлены», — отметил собеседник издания.
Суздальцев также добавил, что в период проведения боевых действий в рамках военной операции противоречия в военно-политическом руководстве Украины вполне естественны - эта ставка точно не сыграет. Ибо военные всегда недовольны деятельностью политиков и наоборот.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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