Военный историк Евгений Норин дал прогноз развития украинского конфликта

Военный историк Евгений Норин рассказал о том, как, по его мнению, может далее развиваться «военная спецоперация» РФ на территории Украины.

По его словам, не исключено, что в какой-то момент сложится ситуация, когда ни Россия, ни Украина не смогут радикально поменять баланс сил, пишет Украина.ру. И если не появится какой-то дополнительный фактор, это будет продолжаться долго.

«Все будет зависеть от объемов западной помощи, от того, у кого экономика будет быстрее адаптироваться к боям», - сказал Норин.

Поэтому он не исключает, что конфликт РФ и Украины может длиться годами. Но при этом Норин полагает, что для России важно идти к цели. Удастся ли разрешить эту ситуацию за пять лет, он сказать не готов, заявляя, что сейчас контрпродуктивно делать какие-либо прогнозы.

Отметим, в первые дни «военной спецоперации», Норин, как и многие другие российские военные эксперты, заявляли о том, что РФ сможет добиться победы за считанные дни и к концу весны все цели «военной спецоперации» будут выполнены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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