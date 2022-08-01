Бойцы ВДВ ВС РФ мстят за своего погибшего комбата на Артемовском направлении

Сегодня, 10:14

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Бойцы ВДВ ВС РФ мстят за своего погибшего комбата на Артемовском направлении
Фото из открытых источников

Войска ВДФ ВС РФ ведут бои на Артемовском направлении, рассказывает «Русская Весна».

Издание получило кадры с линии фронта, которые сняли очевидцы. На видео можно увидеть танк, на котором написано «За комбата». Отмечается, что на Артемовском направлении ведут бои бойцы ВДВ, которые недавно потеряли своего комбата и сейчас мстят за его гибель. При этом звучат в кадре слова «война никому не нужна».

Погибшего комбата бойцы ВДВ называют лучшим командиром за 11 лет.

В «военной спецоперации» только за первый месяц боев погибли более 1,3 тыс. российских военных. Минобороны после 25 марта не публиковало информацию о потерях в рядах ВС РФ. При этом региональные СМИ продолжают публиковать истории погибших, в ходе «военной спецоперации», соотечественников, а федеральные каналы показывают сюжеты о выплатах компенсаций их родственникам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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