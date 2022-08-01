Бойцы ВДВ ВС РФ мстят за своего погибшего комбата на Артемовском направлении

Войска ВДФ ВС РФ ведут бои на Артемовском направлении, рассказывает «Русская Весна».

Издание получило кадры с линии фронта, которые сняли очевидцы. На видео можно увидеть танк, на котором написано «За комбата». Отмечается, что на Артемовском направлении ведут бои бойцы ВДВ, которые недавно потеряли своего комбата и сейчас мстят за его гибель. При этом звучат в кадре слова «война никому не нужна».

Погибшего комбата бойцы ВДВ называют лучшим командиром за 11 лет.

В «военной спецоперации» только за первый месяц боев погибли более 1,3 тыс. российских военных. Минобороны после 25 марта не публиковало информацию о потерях в рядах ВС РФ. При этом региональные СМИ продолжают публиковать истории погибших, в ходе «военной спецоперации», соотечественников, а федеральные каналы показывают сюжеты о выплатах компенсаций их родственникам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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