Бойцы ВДВ ВС РФ мстят за своего погибшего комбата на Артемовском направлении

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Войска ВДФ ВС РФ ведут бои на Артемовском направлении, рассказывает «Русская Весна».
Издание получило кадры с линии фронта, которые сняли очевидцы. На видео можно увидеть танк, на котором написано «За комбата». Отмечается, что на Артемовском направлении ведут бои бойцы ВДВ, которые недавно потеряли своего комбата и сейчас мстят за его гибель. При этом звучат в кадре слова «война никому не нужна».
Погибшего комбата бойцы ВДВ называют лучшим командиром за 11 лет.
В «военной спецоперации» только за первый месяц боев погибли более 1,3 тыс. российских военных. Минобороны после 25 марта не публиковало информацию о потерях в рядах ВС РФ. При этом региональные СМИ продолжают публиковать истории погибших, в ходе «военной спецоперации», соотечественников, а федеральные каналы показывают сюжеты о выплатах компенсаций их родственникам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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