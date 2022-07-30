Морпех из ДНР Селеверстов сообщил, что под Донецком находится около 20 тыс. военных ВСУ

Сегодня, 17:44

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Морпех из ДНР Селеверстов сообщил, что под Донецком находится около 20 тыс. военных ВСУ
Фото из открытых источников

Ефрейтор Степан Селеверстов из 9-ого гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР рассказал о том, что происходит на авдеевском и марьинском направлениях. По его словам, там сосредоточены 15-20 тысяч военнослужащих украинской армии.  Селеверстов обратил внимание на то, что эти направления являются приоритетными и там сконцентрирована значительная часть сил Донбасса и российских ВС, включая авиацию.

По словам ефрейтора, уже проведена разведывательная работа, и сейчас ВС России контролируют около трети Марьинки. Селеверстов упомянул, что Авдеевка восемь лет обстраивалась укреплениями, поэтому установить контроль над городом будет нелегко.

Морпех сообщил, что ВСУ начинают отходить ко второй линии обороны, потому что ВС РФ и силы республик Донбасса активно наступают. ВКС РФ наносят удары по прибывающим частям ВСУ и по их логистике, заявил Селеверстов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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