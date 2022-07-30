Генштаб ВСУ заявил о необходимости обороняться, а не наступать на нескольких направлениях

Сегодня, 10:59

0

Image 16+
Генштаб ВСУ заявил о необходимости обороняться, а не наступать на нескольких направлениях
Фото из открытых источников

На утреннем брифинге 1 августа начальник Генштаба ВСУ признал необходимость обороны, а не наступления. Как известно, российские военные добились успехов в наступлении на Вершину и Соледар и в штурме Артемовска. В населенных пунктах Авдеевка и Пески ВС РФ также ведут наступление. 

В Генштабе ВСУ сообщили, что в направлении Марьинки российские военные провели боевую разведку, что означает постоянное продвижение ВС России и взятие этого населенного пункта. На Славянском направлении ВС РФ производили огненное поражение. На Харьковском направлении российские войска вели огонь по украинским позициям, применяя танки, а также ствольную и реактивную артиллерию. А в направлении Краматорска также были задействованы ствольная, реактивная артиллерия и танки. 

Кроме того, российская боевая авиация наносила удары. В сводке Генштаба ВСУ также сказано, что на Запорожском направлении идет реорганизация российских войск и проводится усиление группировки ВС РФ в направлении Криворожья.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Генштаб ВСУ заявил о необходимости обороняться, а не наступать на нескольких направлениях

Сегодня, 10:59

Евсеев рассказал о том, почему российским военным не поможет ликвидация кадрового состава ВСУ

30-07-2022, 09:34

Замглавы МИД России: Киев снижает шансы на возобновление переговоров

30-07-2022, 09:24

Одинцов заявил, что скоро спецоперация ВС России начнётся по-настоящему

29-07-2022, 13:24

С территории Белоруссии по Украине за час выпущено 25 тактических ракет 28 июля

28-07-2022, 15:14

Британская разведка заявила о наступлении украинской армии на Херсонском направлении

28-07-2022, 11:24

Удар ВС из РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него

28-07-2022, 10:19

На видео попала высадка российского десанта на острове Змеиный

28-07-2022, 09:49

Безсонов рассказал, сколько нужно войск ВС РФ для того, чтобы взять весь Донбасс

26-07-2022, 16:09

Bloomberg: передача Украине дальнобойных орудий означает переход в новую фазу военного конфликта

26-07-2022, 10:04

Старший лейтенант из Красноярского края погиб при выполнении спецоперации на Украине

25-07-2022, 18:19

РВ: Власти Украины обозначили сроки полного освобождения Херсонской области

25-07-2022, 14:59

На Украине сообщили, что польские танки PT-91 уже прибыли в страну

25-07-2022, 11:34

РВ: ВС РФ нанесли мощные ночные и утренние ракетные удары по Украине

24-07-2022, 15:14

В Харьковской области службы в храмах проводят даже под обстрелами

24-07-2022, 10:04

ВС РФ 23 июля нанесли ракетные удары по Харькову, Николаеву и Запорожью

23-07-2022, 23:49

Глава Николаевской ОВА Ким: по городу нанесены удары ракетами ЗРК С-300

23-07-2022, 11:49

Эксперт Коротченко заявил о необходимости усиления группировки российских систем ПВО

23-07-2022, 09:04

Опубликованы кадры результата удара ВС из РФ по военному объекту военных ВСУ в Артёмовске

22-07-2022, 23:34

NYT рассказала, как пройдет контрнаступление ВСУ на юге

22-07-2022, 14:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Американские РСЗО HIMARS будут уничтожены иранцами

Американские РСЗО HIMARS будут уничтожены иранцами

30-07-2022, 15:39

0

Войска РФ могут получить дроны иранского производства, чтобы уничтожить американские РСЗО HIMARS. Об этом пишет...

Подробнее
Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

29-07-2022, 19:28

0

Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...

Подробнее
Биржевые цены на дизельное топливо в РФ достигли исторического максимума

Биржевые цены на дизельное топливо в РФ достигли исторического максимума

29-07-2022, 16:59

0

Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на...

Подробнее
«Свадебный генерал» Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ только в Telegram

«Свадебный генерал» Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ только в Telegram

Вчера, 15:38

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оказался на втором плане на одном из важнейших праздничных событий России...

Подробнее
У семьи на Урале диагностировали редкую болезнь Фабри

У семьи на Урале диагностировали редкую болезнь Фабри

30-07-2022, 10:39

0

На Урале у целой семьи медики диагностировали редкую генетическую болезнь Фабри. Об этом информирует региональное...

Подробнее
Беглова «выбросили» на обочину во время визита президента в Кронштадт

Беглова «выбросили» на обочину во время визита президента в Кронштадт

Сегодня, 15:53

0

СМИ обратили внимание на оказавшегося в «тени» губернатора Петербурга Александра Беглова. Вместе с президентом России...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Экономист Долгова предупредила о том, что осенью в России подорожают сыр, колбаса и кондитерские изделия

Экономист Долгова предупредила о том, что осенью в России подорожают сыр, колбаса и кондитерские изделия

30-07-2022, 09:39

0

Снижение стоимости продуктов питания в России объясняется сезонным падением цен на овощи и фрукты. Однако стоит...

Подробнее
Экономисты сообщили гражданам РФ, что будет с курсом рубля и доллара с 1 августа 2022 года

Экономисты сообщили гражданам РФ, что будет с курсом рубля и доллара с 1 августа 2022 года

30-07-2022, 18:39

0

Российским гражданам разъяснили, что будет с курсом российской и американской валют с 1 августа 2022 года. Своими...

Подробнее
В массовой драке, произошедшей на Санкт-Петербургской овощебазе, приняли участие около полусотни человек

В массовой драке, произошедшей на Санкт-Петербургской овощебазе, приняли участие около полусотни человек

30-07-2022, 14:09

0

Согласно сообщениям источников, накануне примерно в шесть часов утра правоохранители Северной столицы приняли сигнал о...

Подробнее
NRK: ВМФ РФ пытается сорвать учения НАТО у берегов Норвегии

NRK: ВМФ РФ пытается сорвать учения НАТО у берегов Норвегии

30-07-2022, 17:14

0

Отношения между Россией и Норвегией оставляют желать лучшего. Норвегия оказалась в числе тех стран, которые...

Подробнее