Генштаб ВСУ заявил о необходимости обороняться, а не наступать на нескольких направлениях

Американские РСЗО HIMARS будут уничтожены иранцами
Войска РФ могут получить дроны иранского производства, чтобы уничтожить американские РСЗО HIMARS. Об этом пишет...Подробнее
На утреннем брифинге 1 августа начальник Генштаба ВСУ признал необходимость обороны, а не наступления. Как известно, российские военные добились успехов в наступлении на Вершину и Соледар и в штурме Артемовска. В населенных пунктах Авдеевка и Пески ВС РФ также ведут наступление.
В Генштабе ВСУ сообщили, что в направлении Марьинки российские военные провели боевую разведку, что означает постоянное продвижение ВС России и взятие этого населенного пункта. На Славянском направлении ВС РФ производили огненное поражение. На Харьковском направлении российские войска вели огонь по украинским позициям, применяя танки, а также ствольную и реактивную артиллерию. А в направлении Краматорска также были задействованы ствольная, реактивная артиллерия и танки.
Кроме того, российская боевая авиация наносила удары. В сводке Генштаба ВСУ также сказано, что на Запорожском направлении идет реорганизация российских войск и проводится усиление группировки ВС РФ в направлении Криворожья.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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