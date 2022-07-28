Замглавы МИД России: Киев снижает шансы на возобновление переговоров

Украина не стремится сейчас к мирным переговорам, уверен заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

По его словам, Киев продолжает снижать возможности проведения мирных переговоров с Москвой, заявляя о том, что предметом переговоров должны стать Крым и Донбасс, над которыми Украина стремится возобновить контроль, пишет Лента.ру.

«В Киеве продолжают заявлять, что будут готовы вести переговоры только после того, как отвоюют Крым и Донбасс, а это сводит шансы их возобновления к нулю», - сказал Руденко.

По его словам, Москва готова к тому, чтобы в любой момент вернуться за стол переговоров. Но при условии, если Украина согласится выполнять ее требования.

Позиция Украины в конфликте, который разгорелся 24 февраля, когда РФ ввела войска на украинскую территорию, состоит в том, что Киев требует выведения войск с украинской территории и только после этого готов обсуждать статус Крыма, тогда как независимость Донбасса Украина не признает.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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