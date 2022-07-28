Евсеев рассказал о том, почему российским военным не поможет ликвидация кадрового состава ВСУ

Военный эксперт Владимир Евсеев сообщил, что сейчас на Украине проходит четвертая волна мобилизации. Как отмечает издание «Украина.ру», сейчас Киев призывает в армию военных, которые вышли на пенсию или имеют опыт. По словам заместителя главы Министерства информации ДНР Даниила Безсонова, в Украине осталось всего 10% кадровых военных. Однако Евсеев считает, что даже если их будет меньше, то нельзя полагать, что ВСУ сразу сломаются. Нельзя с уверенностью утверждать, что ликвидация кадрового состава ВСУ повлияет на боеспособность украинской армии, отметил эксперт.

Он упомянул, что первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас на Украине призывают военных пенсионеров с боевым опытом, поэтому не стоит рассчитывать на то, что если их станет 5%, то сопротивление ВСУ можно будет сломить. Евсеев отмечает, что подразделения противника будут неустойчивы, как только появится критическая масса нежелающих воевать. Также не стоит сбрасывать со счетов заградотряды, подчеркнул эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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