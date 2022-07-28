Евсеев рассказал о том, почему российским военным не поможет ликвидация кадрового состава ВСУ

Сегодня, 09:34

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Евсеев рассказал о том, почему российским военным не поможет ликвидация кадрового состава ВСУ
Фото из открытых источников

Военный эксперт Владимир Евсеев сообщил, что сейчас на Украине проходит четвертая волна мобилизации. Как отмечает издание «Украина.ру», сейчас Киев призывает в армию военных, которые вышли на пенсию или имеют опыт. По словам заместителя главы Министерства информации ДНР Даниила Безсонова, в Украине осталось всего 10% кадровых военных. Однако Евсеев считает, что даже если их будет меньше, то нельзя полагать, что ВСУ сразу сломаются. Нельзя с уверенностью утверждать, что ликвидация кадрового состава ВСУ повлияет на боеспособность украинской армии, отметил эксперт.

Он упомянул, что первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас на Украине призывают военных пенсионеров с боевым опытом, поэтому не стоит рассчитывать на то, что если их станет 5%, то сопротивление ВСУ можно будет сломить. Евсеев отмечает, что подразделения противника будут неустойчивы, как только появится критическая масса нежелающих воевать. Также не стоит сбрасывать со счетов заградотряды, подчеркнул эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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