Одинцов заявил, что скоро спецоперация ВС России начнётся по-настоящему

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Военный эксперт Александр Одинцов рассказал о том, когда уже РФ начнет «военную спецоперацию» по-настоящему.
Он отметил, что ВС РФ пока не бьют по центрам принятия решений, пишет «Военное дело». ВС РФ придерживаются красных линий, но скоро «военная спецоперация» начнется по-настоящему и быстро закончится. По его мнению, ВС РФ сдерживаются, хотя и несут потери в боях, а также в ходе ударов по их тылам. Но он полагает, что переломный момент близок.
«Уже скоро, при дверях», - заявил Одинцов.
Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. За более чем 5 месяцев боев ВС РФ захватили Луганскую область, часть Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Украина же заявляет, что будет продолжать бои, пока не вернет по свой контроль все эти территории. Киеву обещает военную поддержку Запад, заявляя, что РФ не может диктовать свои условия Украине, которая является суверенным государством.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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