С территории Белоруссии по Украине за час выпущено 25 тактических ракет 28 июля

28-07-2022, 15:14

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С территории Белоруссии по Украине за час выпущено 25 тактических ракет 28 июля
Фото из открытых источников

Нынешним утром, в четверг, 28 июля, с территории соседней Белоруссии, в направлении Украины, состоялись боевые пуски тактических ракет численностью не менее 25 единиц. Такая информация получена от местных граждан, проживающих в белорусском городе Гомеле и ещё в ряде населённых пунктов Гомельской области, пишут журналисты информационного новостного онлайн издания Shraibikus News. 

Подавляющее количество ракетных атак было совершено с дислокации военного аэродрома в районе населённого пункта Зябровка. На данный момент точно не выяснено, какой тип ракет использовался при ударах. Предположительно, пуски совершались с применением оперативно тактических ракетных комплексов «Точка-У». 

Появилась оперативная информация о том, что удары наносились в 2 этапа. 1-я серия ракетных пусков производилась с 5 часов 23 минут — за 17 минут было выпущено 12 ракет. 2-я серия пусков стартовала в 6 часов 10 минут, и завершилась в 6 часов 29 минут. За период второго обстрела было произведено не менее 13 ракетных пусков. 

На текущий момент какие-либо подробности на этот счёт отсутствуют, однако, в социальных сетях сообщается о нескольких взрывах на границе Украины и Белоруссии. По мнению белорусских жителей, речь идёт о падении трёх выпущенных ракет, однако, к текущему моменту оборонное ведомство Белоруссии никаких официальных комментариев на этот счёт не даёт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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