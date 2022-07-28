Британская разведка заявила о наступлении украинской армии на Херсонском направлении

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Минобороны Великобритании представило очередной отчет разведки MI-6, в котором содержится анализ ситуации на Украине. Как говорится в докладе, контрнаступление ВСУ в Херсонской области набирает обороты. Украинские военные взяли плацдарм к югу от реки Ингулец, отмечается в отчете.
После удара в ночь на 27 июля 1000-метровый мост под Херсоном стал непригодным для движения, сообщают разведчики. Российская 49-я армия там весьма уязвима, а Херсон фактически отрезан от других оккупированных территорий, отмечено в докладе британской разведки. Британцы подчеркивают, что с помощью полученной от Запада дальнобойной артиллерии ВСУ попытаются повредить три моста через Днепр. Эксперты полагают, что подобные заявления могут быть подталкиванием украинской армии к активным действиям. Обстрел Антоновского моста Запад представил в качестве успеха ВСУ, отмечают эксперты.
Ранее губернатор Николаевской области Виталий Ким анонсировал контрнаступление украинской армии. По его словам, бойцы ВСУ контролируют ситуацию на Николаевском направлении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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