Британская разведка заявила о наступлении украинской армии на Херсонском направлении

Минобороны Великобритании представило очередной отчет разведки MI-6, в котором содержится анализ ситуации на Украине. Как говорится в докладе, контрнаступление ВСУ в Херсонской области набирает обороты. Украинские военные взяли плацдарм к югу от реки Ингулец, отмечается в отчете.

После удара в ночь на 27 июля 1000-метровый мост под Херсоном стал непригодным для движения, сообщают разведчики. Российская 49-я армия там весьма уязвима, а Херсон фактически отрезан от других оккупированных территорий, отмечено в докладе британской разведки. Британцы подчеркивают, что с помощью полученной от Запада дальнобойной артиллерии ВСУ попытаются повредить три моста через Днепр. Эксперты полагают, что подобные заявления могут быть подталкиванием украинской армии к активным действиям. Обстрел Антоновского моста Запад представил в качестве успеха ВСУ, отмечают эксперты.

Ранее губернатор Николаевской области Виталий Ким анонсировал контрнаступление украинской армии. По его словам, бойцы ВСУ контролируют ситуацию на Николаевском направлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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