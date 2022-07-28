На видео попала высадка российского десанта на острове Змеиный

Пилот вертолета Ми-8 запечатлел на видео высадку десанта на острове Змеиный. Это произошло после того, как ВСУ попытались установить контроль над территорией острова, о чем свидетельствуют попавшие в кадр обломки пораженного вертолета ВВС Украины, а также находящаяся на Змеином опора ветрогенератора.

Попытки украинский военных не увенчались успехом. На видеокадрах можно увидеть, как вертолет доставил на Змеиный дополнительные военные подразделения. Речь идет о десантировании группы российских военных. После оперативной переброски войск вертолет немедленно отправился обратно в Крым.

Из-за нанесенных по острову многочисленных ракетных, бомбовых и артиллерийских ударов сейчас там отсутствует какая-либо военная инфраструктура. Однако известно, что на Змеином как минимум дважды высаживались украинские войска, но из-за опасения того, что Россия может нанести удар, они тут же были выведены оттуда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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