Удар ВС из РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него

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Российские войска ударили утром по территории Украины, поразив цели в Киевской области. Об этом сообщает «Военное обозрение», отмечая, что серия ударов по военным объектам стала неприятной неожиданностью для ВСУ и отразить все ракеты ПВО не смогли.
Судя по данным, которые появились в Сети, ВС РФ удалось нанести критические повреждения военным объектам ВСУ в Киевской области. В местах прилета ракет начался пожар, сообщается о детонации боеприпасов. Источники сообщают о поражении склада боеприпасов подразделения теробороны в Вышгородском районе.
Также поступила информация и о ракетных ударах по Черниговской области и о прилетах недалеко от Чернигова.
Есть сообщения об ударах по Николаеву и Николаевской области. А накануне поздно вечером поступила информация об обстрелах Харьковской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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