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Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что до конца лета нынешнего года ВС РФ могут занять всю территорию Донбасса. Пока же есть контроль лишь над Луганской областью.
По словам Безсонова, сейчас группировка российской армии и союзных сил, задействованная в СВО, насчитывает 200 тысяч человек. Численность следует увеличить до 350 тысяч, настаивает он. ВСУ проводят мобилизацию и имеют резервы. Следует наращивать численность живой силы и ВС РФ.
В этом случае, заверил Безсонов в эфире «Соловьев Live», шансы на успех в спецоперации на Донбассе к концу лета будут высоки.
Напомним, сейчас в СМИ и соцсетях широко обсуждается возможность контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении. Российские эксперты убеждены, что даже высокоточное западное вооружение не поможет добиться украинским военным желаемого результата. Что касается поврежденных мостов, это даже не частичный успех - они уже частично отремонтированы, восстановительные работы продолжаются.
Херсон - единственный областной центр, который удалось занять российским войскам в течение пяти месяцев СВО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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