Bloomberg: передача Украине дальнобойных орудий означает переход в новую фазу военного конфликта

26-07-2022, 10:04

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Bloomberg: передача Украине дальнобойных орудий означает переход в новую фазу военного конфликта
Фото из открытых источников

Поставка Украине дальнобойных орудий спровоцирует переход конфликта в новую фазу. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, рассматривая возможность поставок Украине ракетных систем с дальностью на сотни километров.

Получив такое оружие, ВСУ смогут сразу же остановить  захват Россией новых территорий Украины, но при этом ситуация может обостриться. Тем не менее, эксперты полагают, что получив возможность наносить удары по целям за сотни километров от линии фронта, ВСУ перейдут в контрнаступление.

Отметим, Украина уже получает РСЗО HIMARS и MLRS. Ракеты, которые передают Украине к ним, бьют по целям на расстояние до 80 км. ВСУ использовали их для ударов по целям в тылах ВС РФ. Есть информация об уничтожении не только важных мостов, но и штабов и складов ВС РФ. Точной информации о нанесенном ущербе в результате этих ударов Минобороны РФ не предоставляло.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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