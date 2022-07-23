Старший лейтенант из Красноярского края погиб при выполнении спецоперации на Украине

«Отбирают все, не продают куртки»: россияне удивлены приемом в Финляндии
Со средины июля у россиян снова появилась возможность отправиться в соседнюю Финляндию, которая из-за пандемии...Подробнее
14 июля при выполнении спецоперации в Украине погиб старший лейтенант, 25-летний Эдуард Рукосуев, сообщила администрация Богучанского района Красноярского края. Похороны погибшего солдата-контрактника состоялись 25 июля в селе Богучаны.
Эдуард учился в Шиверской школе. В пятом классе он был зачислен в Канский морской кадетский корпус, а в 2015-м поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Рукосуев служил на Северном Кавказе, был командиром разведывательного взвода. Он участвовал в спецоперации в Украине с самого ее начала. У Эдуарда остались жена и дочь.
«Разделяем огромную боль утраты с семьей, друзьями, однополчанами, всеми, кто любил и знал этого сильного, храброго, замечательного парня. Примите глубочайшие соболезнования! Вечная слава и память герою!» – заявил глава Богучанского района Алексей Медведев.
Семье погибшего будет оказаны помощь и поддержка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Со средины июля у россиян снова появилась возможность отправиться в соседнюю Финляндию, которая из-за пандемии...Подробнее
Родные Елены Ушаковой, которая погибла при обстреле Журавлевки, расположенной в граничащей с Украиной Белгородской...Подробнее
Супруга нового девелопера Санкт-Петербурга Александра Андреева и PR-директор компании «Метр Девелопмент Групп» Оксана...Подробнее
Собрания противников бегловской «реновации» стали посещать полицейские в масках и сотрудники центра «Э». Как сообщает «...Подробнее
Портал «Турпром» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что прибывшие на отдых в Турцию туристы позволяют себе...Подробнее
Накануне в начале шестого часа вечера в Санкт-Петербурге возле городской поликлиники номер восемь был обнаружен...Подробнее
Накануне двое жителей посёлка Песочный были госпитализированы бригадой скорой помощи с довольно серьёзными травмами....Подробнее
Накануне ночью возле магазина, расположенного на проспекте Королёва, тридцатичетырёхлетний петербуржец не смог...Подробнее
Сегодня стало известно о том, что на официальном портале госзакупок была размещена информация о конкурсе, объявленном...Подробнее
В Донбассе продолжается наступление российских войск и сил Народной милиции Донецкой республики. Как стало известно,...Подробнее
Комментировать