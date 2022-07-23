Старший лейтенант из Красноярского края погиб при выполнении спецоперации на Украине

Сегодня, 18:19

0

Image 16+
Старший лейтенант из Красноярского края погиб при выполнении спецоперации на Украине
Фото из открытых источников

14 июля при выполнении спецоперации в Украине погиб старший лейтенант, 25-летний Эдуард Рукосуев, сообщила администрация Богучанского района Красноярского края. Похороны погибшего солдата-контрактника состоялись 25 июля в селе Богучаны. 

Эдуард учился в Шиверской школе. В пятом классе он был зачислен в Канский морской кадетский корпус, а в 2015-м поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Рукосуев служил на Северном Кавказе, был командиром разведывательного взвода. Он участвовал в спецоперации в Украине с самого ее начала. У Эдуарда остались жена и дочь.

«Разделяем огромную боль утраты с семьей, друзьями, однополчанами, всеми, кто любил и знал этого сильного, храброго, замечательного парня. Примите глубочайшие соболезнования! Вечная слава и память герою!» – заявил глава Богучанского района Алексей Медведев.

Семье погибшего будет оказаны помощь и поддержка. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Старший лейтенант из Красноярского края погиб при выполнении спецоперации на Украине

Сегодня, 18:19

РВ: Власти Украины обозначили сроки полного освобождения Херсонской области

Сегодня, 14:59

На Украине сообщили, что польские танки PT-91 уже прибыли в страну

Сегодня, 11:34

РВ: ВС РФ нанесли мощные ночные и утренние ракетные удары по Украине

Вчера, 15:14

В Харьковской области службы в храмах проводят даже под обстрелами

Вчера, 10:04

ВС РФ 23 июля нанесли ракетные удары по Харькову, Николаеву и Запорожью

23-07-2022, 23:49

Глава Николаевской ОВА Ким: по городу нанесены удары ракетами ЗРК С-300

23-07-2022, 11:49

Эксперт Коротченко заявил о необходимости усиления группировки российских систем ПВО

23-07-2022, 09:04

Опубликованы кадры результата удара ВС из РФ по военному объекту военных ВСУ в Артёмовске

22-07-2022, 23:34

NYT рассказала, как пройдет контрнаступление ВСУ на юге

22-07-2022, 14:09

Российские военные применили на территории Украины новейший дрон «Ласточка»

22-07-2022, 09:24

Киев требует до ста миллиардов долларов ежегодной помощи для восстановления страны

20-07-2022, 23:29

Секретарь СНБО Данилов анонсировал «громкие новости» от украинской контрразведки

20-07-2022, 15:49

Военкор Коц: «Халявы уже не будет». Что ждет Донбасс в ближайшие недели»

19-07-2022, 10:09

Леонков спрогнозировал дальнейший ход спецоперации ВС РФ на территории Украины

18-07-2022, 22:14

ВС РФ и НМ практически сутки обрабатывали позиции противника плотным артиллерийским огнем под Донецком

18-07-2022, 11:49

РФ ответила «Посейдоном» на применение Украиной американских РСЗО HIMARS.

18-07-2022, 09:54

Военный эксперт Гундаров: ВСУ могут ударить ракетами Harpoon по кораблям РФ

16-07-2022, 13:49

ВС из РФ 14 июля нанесли ракетный удар по Виннице

14-07-2022, 15:29

ВСУ нанесли удар по критически важному объекту в ДНР

13-07-2022, 19:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Отбирают все, не продают куртки»: россияне удивлены приемом в Финляндии

«Отбирают все, не продают куртки»: россияне удивлены приемом в Финляндии

Сегодня, 09:49

0

Со средины июля у россиян снова появилась возможность отправиться в соседнюю Финляндию, которая из-за пандемии...

Подробнее
Семья погибшей во время обстрела Журавлевки женщины не может получить обещанные выплаты

Семья погибшей во время обстрела Журавлевки женщины не может получить обещанные выплаты

23-07-2022, 10:39

0

Родные Елены Ушаковой, которая погибла при обстреле Журавлевки, расположенной в граничащей с Украиной Белгородской...

Подробнее

Одиозная жена владельца «Метр Девелопмент Групп» критиковала российское законодательство

Вчера, 15:05

0

Супруга нового девелопера Санкт-Петербурга Александра Андреева и PR-директор компании «Метр Девелопмент Групп» Оксана...

Подробнее
Противниками бегловской «реновации» заинтересовалась полиция

Противниками бегловской «реновации» заинтересовалась полиция

Сегодня, 16:44

0

Собрания противников бегловской «реновации» стали посещать полицейские в масках и сотрудники центра «Э». Как сообщает «...

Подробнее
На турецких курортах поляки избивают российских туристов

На турецких курортах поляки избивают российских туристов

Сегодня, 13:44

0

Портал «Турпром» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что прибывшие на отдых в Турцию туристы позволяют себе...

Подробнее
К петербургской клинике привезли мужчину, раненного в ягодицу. Спустя два часа пациент скончался

К петербургской клинике привезли мужчину, раненного в ягодицу. Спустя два часа пациент скончался

23-07-2022, 23:44

0

Накануне в начале шестого часа вечера в Санкт-Петербурге возле городской поликлиники номер восемь был обнаружен...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

После разбирательств с применением лома и молотка, двое жителей Санкт-Петербурга с разбитыми головами отправились в больницу

После разбирательств с применением лома и молотка, двое жителей Санкт-Петербурга с разбитыми головами отправились в больницу

Вчера, 05:29

0

Накануне двое жителей посёлка Песочный были госпитализированы бригадой скорой помощи с довольно серьёзными травмами....

Подробнее
В Приморском районе Петербурга ночной конфликт перерос в стрельбу. Пострадавший отправился в больницу, а стрелок сам явился в полицию

В Приморском районе Петербурга ночной конфликт перерос в стрельбу. Пострадавший отправился в больницу, а стрелок сам явился в полицию

Вчера, 21:19

0

Накануне ночью возле магазина, расположенного на проспекте Королёва, тридцатичетырёхлетний петербуржец не смог...

Подробнее
За строительство нового студенческого общежития в Петербурге Высшая школа экономики заплатит без малого миллиард рублей

За строительство нового студенческого общежития в Петербурге Высшая школа экономики заплатит без малого миллиард рублей

Вчера, 23:49

0

Сегодня стало известно о том, что на официальном портале госзакупок была размещена информация о конкурсе, объявленном...

Подробнее
Опубликованы кадры результата удара ВС из РФ по военному объекту военных ВСУ в Артёмовске

Опубликованы кадры результата удара ВС из РФ по военному объекту военных ВСУ в Артёмовске

22-07-2022, 23:34

0

В Донбассе продолжается наступление российских войск и сил Народной милиции Донецкой республики. Как стало известно,...

Подробнее