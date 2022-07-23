Старший лейтенант из Красноярского края погиб при выполнении спецоперации на Украине

14 июля при выполнении спецоперации в Украине погиб старший лейтенант, 25-летний Эдуард Рукосуев, сообщила администрация Богучанского района Красноярского края. Похороны погибшего солдата-контрактника состоялись 25 июля в селе Богучаны.

Эдуард учился в Шиверской школе. В пятом классе он был зачислен в Канский морской кадетский корпус, а в 2015-м поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Рукосуев служил на Северном Кавказе, был командиром разведывательного взвода. Он участвовал в спецоперации в Украине с самого ее начала. У Эдуарда остались жена и дочь.

«Разделяем огромную боль утраты с семьей, друзьями, однополчанами, всеми, кто любил и знал этого сильного, храброго, замечательного парня. Примите глубочайшие соболезнования! Вечная слава и память герою!» – заявил глава Богучанского района Алексей Медведев.

Семье погибшего будет оказаны помощь и поддержка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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