На Украине сообщили, что польские танки PT-91 уже прибыли в страну

«Отбирают все, не продают куртки»: россияне удивлены приемом в Финляндии
Со средины июля у россиян снова появилась возможность отправиться в соседнюю Финляндию, которая из-за пандемии...Подробнее
Переданные Польшей в качестве военной помощи Украине танки PT-91 Twardy уже прибыли в страну. Об этом сегодня у себя в Telegram-канале объявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — написал глава ОП.
Польские танки PT-91 Twardy - это глубоко модернизированная версия основного советского танка Т-72М1.
И хотя количество переданных боевых машин Андрей Ермак не назвал, в Варшаве ранее сообщали о готовности передать не менее 240 единиц.
Как ранее сообщили СМИ, взамен переданных ВСУ танков Польша закупит у Соединенных Штатов 116 танков Abrams.
Первые поставки ожидаются уже вначале 2023 года.
Ранее Андрей Ермак проинформировал о том, что западные союзники могут передать украинским войскам 25-30 высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, которые среди аналогичных РСЗО отличаются поразительной точностью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Со средины июля у россиян снова появилась возможность отправиться в соседнюю Финляндию, которая из-за пандемии...Подробнее
Супруга нового девелопера Санкт-Петербурга Александра Андреева и PR-директор компании «Метр Девелопмент Групп» Оксана...Подробнее
Родные Елены Ушаковой, которая погибла при обстреле Журавлевки, расположенной в граничащей с Украиной Белгородской...Подробнее
Накануне в начале шестого часа вечера в Санкт-Петербурге возле городской поликлиники номер восемь был обнаружен...Подробнее
Накануне двое жителей посёлка Песочный были госпитализированы бригадой скорой помощи с довольно серьёзными травмами....Подробнее
Накануне ночью возле магазина, расположенного на проспекте Королёва, тридцатичетырёхлетний петербуржец не смог...Подробнее
В Донбассе продолжается наступление российских войск и сил Народной милиции Донецкой республики. Как стало известно,...Подробнее
Сегодня стало известно о том, что на официальном портале госзакупок была размещена информация о конкурсе, объявленном...Подробнее
Украина готовится к контрнаступлению, чтобы освободить южные территории, занятые Россией с момента начала «военной...Подробнее
Глава областной военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким заявил об очередном ракетном...Подробнее
Комментировать