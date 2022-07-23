На Украине сообщили, что польские танки PT-91 уже прибыли в страну

Переданные Польшей в качестве военной помощи Украине танки PT-91 Twardy уже прибыли в страну. Об этом сегодня у себя в Telegram-канале объявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — написал глава ОП.

Польские танки PT-91 Twardy - это глубоко модернизированная версия основного советского танка Т-72М1.

И хотя количество переданных боевых машин Андрей Ермак не назвал, в Варшаве ранее сообщали о готовности передать не менее 240 единиц.

Как ранее сообщили СМИ, взамен переданных ВСУ танков Польша закупит у Соединенных Штатов 116 танков Abrams.

Первые поставки ожидаются уже вначале 2023 года.

Ранее Андрей Ермак проинформировал о том, что западные союзники могут передать украинским войскам 25-30 высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, которые среди аналогичных РСЗО отличаются поразительной точностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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