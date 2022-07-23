РВ: Власти Украины обозначили сроки полного освобождения Херсонской области

«Отбирают все, не продают куртки»: россияне удивлены приемом в Финляндии
Со средины июля у россиян снова появилась возможность отправиться в соседнюю Финляндию, которая из-за пандемии...Подробнее
Украина полностью освободит всю территорию Херсонской области от российских войск к сентябрю нынешнего года. С таким заявлением выступил советник главы Херсонской военной администрации (подконтрольна Киеву) Сергей Хлань, выступая в эфире одного из телеканалов.
«Можно сказать, что к сентябрю. Херсонская область обязательно будет освобождена, и все планы оккупантов провалятся», — приводит его слова сетевое агентство Русская весна.
Хлань указал, что подготовка к проведению контрнаступления уже ведется. Это не только нанесение ударов по российским складам боеприпасов, командным пунктам и объектам тылового обеспечения, но еще и удары по Дарьевскому и Антоновскому мостам.
«Теперь вопрос в более мощных ударах по линии фронта и «зачистке россиян» на занятых ими территориях», — заключил Хлань.
А тем временем экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, комментируя в прямом эфире информацию о возможном контрнаступлении ВСУ, выразил уверенность в том, что российские войска смогут удержать свои позиции на юге только в случае проведения хотя бы частичной мобилизации в России, пишет Shraibikus News.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Со средины июля у россиян снова появилась возможность отправиться в соседнюю Финляндию, которая из-за пандемии...Подробнее
Супруга нового девелопера Санкт-Петербурга Александра Андреева и PR-директор компании «Метр Девелопмент Групп» Оксана...Подробнее
Родные Елены Ушаковой, которая погибла при обстреле Журавлевки, расположенной в граничащей с Украиной Белгородской...Подробнее
Накануне в начале шестого часа вечера в Санкт-Петербурге возле городской поликлиники номер восемь был обнаружен...Подробнее
Накануне двое жителей посёлка Песочный были госпитализированы бригадой скорой помощи с довольно серьёзными травмами....Подробнее
Накануне ночью возле магазина, расположенного на проспекте Королёва, тридцатичетырёхлетний петербуржец не смог...Подробнее
В Донбассе продолжается наступление российских войск и сил Народной милиции Донецкой республики. Как стало известно,...Подробнее
Сегодня стало известно о том, что на официальном портале госзакупок была размещена информация о конкурсе, объявленном...Подробнее
Украина готовится к контрнаступлению, чтобы освободить южные территории, занятые Россией с момента начала «военной...Подробнее
Глава областной военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким заявил об очередном ракетном...Подробнее
Комментировать