РВ: Власти Украины обозначили сроки полного освобождения Херсонской области

Украина полностью освободит всю территорию Херсонской области от российских войск к сентябрю нынешнего года. С таким заявлением выступил советник главы Херсонской военной администрации (подконтрольна Киеву) Сергей Хлань, выступая в эфире одного из телеканалов.

«Можно сказать, что к сентябрю. Херсонская область обязательно будет освобождена, и все планы оккупантов провалятся», — приводит его слова сетевое агентство Русская весна.

Хлань указал, что подготовка к проведению контрнаступления уже ведется. Это не только нанесение ударов по российским складам боеприпасов, командным пунктам и объектам тылового обеспечения, но еще и удары по Дарьевскому и Антоновскому мостам.

«Теперь вопрос в более мощных ударах по линии фронта и «зачистке россиян» на занятых ими территориях», — заключил Хлань.

А тем временем экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, комментируя в прямом эфире информацию о возможном контрнаступлении ВСУ, выразил уверенность в том, что российские войска смогут удержать свои позиции на юге только в случае проведения хотя бы частичной мобилизации в России, пишет Shraibikus News.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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