РВ: ВС РФ нанесли мощные ночные и утренние ракетные удары по Украине

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Россия в ночь на 24 июля ударила по Николаеву с той части Херсонской области, которая контролируется российскими войсками.
Поступила также информация о том, что в 3:30 ВС РФ ударили с приграничных с Украиной территорий по Харькову, пишет «Русская Весна».
Также сегодня утром были запущены ракеты по целям в Одесской области. Их ВС РФ выпустили с Черного моря. Полет этих ракет над Одесской областью сняли на видео местные жители. Это видео уже опубликовали паблики.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны продолжают поставлять Украине вооружение, в том числе системы ПВО.
Украинские власти заявляют о том, что пока Украине недостаточно вооружения для того, чтобы закрыть небо над всей страной. Тем не менее, ВСУ готовит контрнаступление, утверждают военные источники, поскольку хочет в ближайшее время вернуть под контроль Киева Херсонскую и Запорожскую области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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