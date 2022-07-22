В Харьковской области службы в храмах проводят даже под обстрелами

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Митрополит Изюмский и Купянский Елисей проинформировали о том, что в храмах Изюмской и Купянской епархии службы проводятся даже в условиях, когда вокруг гремят бои и ведутся обстрелы.
«Мы на днях отмечали праздник Песчанской иконы Божьей Матери и в нашем соборе в Изюме, я сам не ожидал, у нас было около 400 человек, и душа моя радовалась и ликовала, что люди есть, люди живут, невзирая на обстрелы», — цитирует митрополита агентство ТАСС.
Напомним, сегодня ровно пять месяцев, как на территории Украины в рамках специальной военной операции, которую проводит Россия, идут бои.
Когда стороны договорятся, неизвестно. Украина вышла из мирных переговоров и не намерена возвращаться к ним до момента восстановления своей территориальной целостности по состоянию на 1991 год. В Украине заявляют о том, что в рамках контрнаступления, которое готовится, будет возвращен и контроль над полуостровом Крым. Переломного момента на поле боя в Киеве ожидают благодаря применению поставленного Западом высокоточного вооружения.
В СМИ прошла информация о том, что союзники могут поставить ВСУ до 60 единиц HIMARS и MLRS.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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