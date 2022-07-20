Глава Николаевской ОВА Ким: по городу нанесены удары ракетами ЗРК С-300

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Глава областной военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким заявил об очередном ракетном массированном обстреле города корабелов.
По его словам, российские войска нанесли удары по Николаеву рано утром в субботу, 23 июля. Виталий Ким уточнил, что российскими войсками для атаки наземных целей использовались боеприпасы от С-300 (системы ПВО).
«Утром по Николаеву нанесены удары шестью ракетами комплекса С-300. Это привело к возгоранию на территории склада, а также к возгоранию сухой травы на открытой территории», - приводит слова главы Николаевской ОВА информационный ресурс «Военное обозрение».
Ранее Ким уже отличался громкими высказываниями на счет использования ВС РФ ракет от системы ПВО для ударов по наземным целям. Он предположил, что запасы высокоточного вооружения у противника закончатся. И с насмешкой добавил, что «скоро российская армия начнет кидаться балалайками», напоминает ctnews.ru.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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