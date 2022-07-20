NYT рассказала, как пройдет контрнаступление ВСУ на юге

Сегодня, 14:09

0

Image 16+
NYT рассказала, как пройдет контрнаступление ВСУ на юге
Фото из открытых источников

Украина готовится к контрнаступлению, чтобы освободить южные территории, занятые Россией с момента начала «военной спецоперации». Об этом пишет издание «The New York Times», передает «МК».

Подготовительный этап к наступлению уже начался и ВСУ наносят удары по тыловым объектам ВС РФ на данном направлении. Также была осуществлена атака по Антоновскому мосту, который, после попадания в него ракет, уже не может выдержать тяжелую бронированную технику.

В Генштабе ВСУ заявили о том, что 21 юля артиллерия ВСУ обстреляла 200 российских объектов и войсковых подразделений, уничтожив не менее шести оружейных складов.

Тем не менее, по словам западных аналитиков, несмотря на усиление ВСУ за счет западного вооружения, пока еще рано говорить о том, что переломный момент наступил, и войска РФ будут вытеснены за короткий срок с территории Украины.

Прогноз российских экспертов для Украины и вовсе пессимистичный. Они увeрены, что поражение ВСУ неминуемо, так как ВСУ не располагает ни достаточным количеством подготовленных военных, ни наступательным вооружением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

NYT рассказала, как пройдет контрнаступление ВСУ на юге

Сегодня, 14:09

Российские военные применили на территории Украины новейший дрон «Ласточка»

Сегодня, 09:24

Киев требует до ста миллиардов долларов ежегодной помощи для восстановления страны

20-07-2022, 23:29

Секретарь СНБО Данилов анонсировал «громкие новости» от украинской контрразведки

20-07-2022, 15:49

Военкор Коц: «Халявы уже не будет». Что ждет Донбасс в ближайшие недели»

19-07-2022, 10:09

Леонков спрогнозировал дальнейший ход спецоперации ВС РФ на территории Украины

18-07-2022, 22:14

ВС РФ и НМ практически сутки обрабатывали позиции противника плотным артиллерийским огнем под Донецком

18-07-2022, 11:49

РФ ответила «Посейдоном» на применение Украиной американских РСЗО HIMARS.

18-07-2022, 09:54

Военный эксперт Гундаров: ВСУ могут ударить ракетами Harpoon по кораблям РФ

16-07-2022, 13:49

ВС из РФ 14 июля нанесли ракетный удар по Виннице

14-07-2022, 15:29

ВСУ нанесли удар по критически важному объекту в ДНР

13-07-2022, 19:14

ВС РФ вместе с НМ ДНР и ЛНР начали наступать на Артемовск и Соледар

13-07-2022, 16:49

Военкор Сладков рассказал об успешных ударах ВСУ по российским центрам принятия решений

11-07-2022, 12:09

В СВО на Украине погиб 24-летний наводчик Никита Степанов из Кунгура

11-07-2022, 10:29

Безпалько проинформировал о территориальных задачах спецоперации ВС РФ до конца 2022 года

11-07-2022, 08:24

ВС РФ уничтожили установку британских ракет Brimstone на Украине

10-07-2022, 15:29

Политолог Семён Уралов: Украину ждёт судьба Речи Посполитой

9-07-2022, 15:24

Пискорский обнародовал условия для ввода армии ВС Польши на Украину для войны с ВС РФ

9-07-2022, 14:29

Военные ВСУ установили флаг Украины на Змеином

7-07-2022, 11:54

Арестович: ВСУ смогут обстреливать Урал, если получат 50 единиц РСЗО HIMARS

6-07-2022, 17:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Мундеп Дмитриева назвала одно из главных неудобств транспортной реформы в Петербурге

Мундеп Дмитриева назвала одно из главных неудобств транспортной реформы в Петербурге

20-07-2022, 12:05

0

Депутат муниципального образования «Правобережный» Светлана Дмитриева рассказала об основных неудобствах для...

Подробнее
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимки с угрозами

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимки с угрозами

20-07-2022, 05:09

0

Сегодня днём появилась информация о том, что из-за неизвестных злоумышленников была сорвана штатная работа Выборгского...

Подробнее
Просто повезло: в Санкт-Петербурге хозяйка велосипеда, попавшего в ДТП, не сидела на нём во время аварии

Просто повезло: в Санкт-Петербурге хозяйка велосипеда, попавшего в ДТП, не сидела на нём во время аварии

20-07-2022, 09:59

0

Редкое и необычное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в центре Северной столицы. В районе Аничкова...

Подробнее
Смольный пытается закрыть одну из лучших школ в Петербурге

Смольный пытается закрыть одну из лучших школ в Петербурге

Вчера, 11:03

0

Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова начать развивать направление...

Подробнее
Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына

Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына

20-07-2022, 23:29

0

Сегодня появилась информация о том, что в больнице Святого Луки прошла успешная операция по пересадке донорского органа...

Подробнее
Смольный тормозит создание сайта фонда «Победа» для помощи Мариуполю

Смольный тормозит создание сайта фонда «Победа» для помощи Мариуполю

Сегодня, 10:42

0

Смольный до сих пор не запустил сайт петербургского фонда «Победа», посредством которого должен осуществляться сбор...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Киев требует до ста миллиардов долларов ежегодной помощи для восстановления страны

Киев требует до ста миллиардов долларов ежегодной помощи для восстановления страны

20-07-2022, 23:29

0

Согласно заявлению советника главы офиса президента Украины Тимофея Милованова, его стране необходимо ежегодно получать...

Подробнее
Курганцам предлагают поехать воевать на Украину за 300 тысяч

Курганцам предлагают поехать воевать на Украину за 300 тысяч

Вчера, 11:24

0

На территории Курганской области с недавних пор появилась новая инициатива по привлечению личного состава в Украину....

Подробнее
Politico: спикер палаты представителей Пелоси заявила о намерении Конгресса признать Россию «спонсором терроризма»

Politico: спикер палаты представителей Пелоси заявила о намерении Конгресса признать Россию «спонсором терроризма»

Вчера, 10:14

0

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уведомила государственного секретаря Энтони Блинкена о том, что...

Подробнее
Петербургский суд огласил приговор местному жителю, который «заминировал» магазин, где ему не разменяли тысячу рублей

Петербургский суд огласил приговор местному жителю, который «заминировал» магазин, где ему не разменяли тысячу рублей

Вчера, 21:54

0

В Петербурге поставлена точка в деле, возбуждённом по факту телефонного терроризма. Его фигурантом стал некий местный...

Подробнее