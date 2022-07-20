NYT рассказала, как пройдет контрнаступление ВСУ на юге

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Украина готовится к контрнаступлению, чтобы освободить южные территории, занятые Россией с момента начала «военной спецоперации». Об этом пишет издание «The New York Times», передает «МК».
Подготовительный этап к наступлению уже начался и ВСУ наносят удары по тыловым объектам ВС РФ на данном направлении. Также была осуществлена атака по Антоновскому мосту, который, после попадания в него ракет, уже не может выдержать тяжелую бронированную технику.
В Генштабе ВСУ заявили о том, что 21 юля артиллерия ВСУ обстреляла 200 российских объектов и войсковых подразделений, уничтожив не менее шести оружейных складов.
Тем не менее, по словам западных аналитиков, несмотря на усиление ВСУ за счет западного вооружения, пока еще рано говорить о том, что переломный момент наступил, и войска РФ будут вытеснены за короткий срок с территории Украины.
Прогноз российских экспертов для Украины и вовсе пессимистичный. Они увeрены, что поражение ВСУ неминуемо, так как ВСУ не располагает ни достаточным количеством подготовленных военных, ни наступательным вооружением.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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