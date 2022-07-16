Военкор Коц: «Халявы уже не будет». Что ждет Донбасс в ближайшие недели»

Военкор Андрей Коц рассказал о дальнейшем ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Он заявил, что ВС РФ продолжают наступление на Северск, а также концентрируют усилия в районе Соледара и Артемовска, пишет РИА Новости. Захватив эти города, усилия будут брошены на штурм Славянска и Краматорска, которые считаются наиболее укрепленными районами обороны ВСУ.

По словам военкора, ВС РФ не удалось заблокировать ВСУ в Северске и украинские подразделениям могут выйти из города в направлении Соледара.

Соледар, предполагает Коц, будет захватить легче, чем Славянск и Краматорск, но взять его нужно обязательно, так как в противном случае не удастся сформировать плацдарм для дальнейшего наступления.

ВСУ продолжают получать западное вооружение, которое, как заявляют российские эксперты, уступает российскому. Тем не менее, удары по тылам ВС РФ остановить не удалось, и в ответ Россия наращивает число ударов по территории Украины.

При этом Минобороны РФ не сообщает данные о потерях ВС РФ к сегодняшнему дню. Ранее прозвучала информация, что за первый месяц боев число погибших российских военных превысило 1,3 тыс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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