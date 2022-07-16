Леонков спрогнозировал дальнейший ход спецоперации ВС РФ на территории Украины

Петербуржцы жалуются на переполненные автобусы и требуют вернуть маршрутки
Губернатор Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» поздравил певца Григория Лепса с юбилеем. Однако петербуржцы...Подробнее
Известный российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом информационного новостного издания «Московский Комсомолец» высказал собственный прогноз о дальнейшем развитии «специальной военной операции» армейских подразделений вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины.
Как считает специалист в области международных вооружений и политологии, 2-й этап российской СВО уже успешно завершается. Локализация ВСУ под Донбассом уже предрешена. Леонков акцентировал внимание на том, что в городах Славянске и Краматорске, которые представляют собой наиболее важные населенные пункты Донбасса, ещё имеется существенное сосредоточение военнослужащих ВСУ. Обозреватель военной прессы рассказал о том, что СВО ВС РФ отнюдь не завершится лишь взятием под российский контроль территорий Донбасса. Военнослужащие России обязательно пойдут намного дальше.
Как подчеркнул военно-политический специалист, с учетом того, что украинская сторона не намерена возобновлять переговоры, спецоперация будет продолжена, а боевые действия станут более интенсивными. При этом, если в ситуацию вмешается военный блок НАТО, то масштаб этих действий значительно расширится.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Губернатор Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» поздравил певца Григория Лепса с юбилеем. Однако петербуржцы...Подробнее
Военный истребитель ВВС КНР, который изготовлен в Российской Федерации, вступил во взаимодействие в воздушном...Подробнее
Из-за ситуации с Украиной президент США Джо Байден теряет шансы на переизбрание. Об этом заявил в статье на страницах...Подробнее
Пока юный герой ночных криминальных сводок, зафиксировавших гонки с полицейским патрулём и аварию с автобусом в...Подробнее
В субботу утром жители многоэтажных домов на Шуваловском проспекте проснулись от громких криков. Как оказалось, их...Подробнее
Населённые пункты ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться ВСУ. Весь мир уже знает о том, что армии Украины помогают военные...Подробнее
Военный эксперт Владимир Гундаров предполагает, что Украина устроит провокацию против российских военных кораблей в...Подробнее
Об этом пишет Царьград, отмечая, что после того как РФ спустила на воду свою подлодку с торпедами «Посейдон», были...Подробнее
Войска РФ и силы ДНР нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Авдеевке и Марьинке. Источники сообщают, что с этих...Подробнее
Известный российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом информационного новостного издания...Подробнее
Комментировать