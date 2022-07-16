Леонков спрогнозировал дальнейший ход спецоперации ВС РФ на территории Украины

Вчера, 22:14

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Леонков спрогнозировал дальнейший ход спецоперации ВС РФ на территории Украины
Фото из открытых источников

Известный российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом информационного новостного издания «Московский Комсомолец» высказал собственный прогноз о дальнейшем развитии «специальной военной операции» армейских подразделений вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины. 

Как считает специалист в области международных вооружений и политологии, 2-й этап российской СВО уже успешно завершается. Локализация ВСУ под Донбассом уже предрешена. Леонков акцентировал внимание на том, что в городах Славянске и Краматорске, которые представляют собой наиболее важные населенные пункты Донбасса, ещё имеется существенное сосредоточение военнослужащих ВСУ. Обозреватель военной прессы рассказал о том, что СВО ВС РФ отнюдь не завершится лишь взятием под российский контроль территорий Донбасса. Военнослужащие России обязательно пойдут намного дальше. 

Как подчеркнул военно-политический специалист, с учетом того, что украинская сторона не намерена возобновлять переговоры, спецоперация будет продолжена, а боевые действия станут более интенсивными. При этом, если в ситуацию вмешается военный блок НАТО, то масштаб этих действий значительно расширится. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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