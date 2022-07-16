ВС РФ и НМ практически сутки обрабатывали позиции противника плотным артиллерийским огнем под Донецком

Войска РФ и силы ДНР нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Авдеевке и Марьинке.

Источники сообщают, что с этих позиций ВСУ наносили удары по объекта в Донецке и его пригороду, пишет «Военное обозрение».

Артиллерия ВС РФ и ДНР в течение суток обстреливала украинскую группировку, которая размещена там. Источники сообщают, что после таких ударов ВСУ понесли серьезные потери в личном составе. Они достигают 20%, хотя официально такая информация не звучала.

Российская сторона также не сообщает о потерях в рядах ВС РФ уже около четырех месяцев. 25 марта сообщалось, что в боях на территории Украины погибли более 1,3 тыс. российских военных. После этого новые сообщения о российских военных, которые погибли в ходе «военной спецоперации» от официальных источников не звучали.

Украина, несмотря на действия ВС РФ, отказывается идти на территориальные уступки. Как заявляют украинские власти, при поддержке Запада, который поставляет вооружение для ВСУ, Украина будет возвращать свои территории.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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